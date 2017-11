"Maryline" de Guillaume Gallienne : "Je voulais surtout parler des femmes"

publié le 17/11/2017 à 22:39

Guillaume Gallienne vient présenter au micro d'RTL son deuxième film en tant que réalisateur Maryline qui est sorti cette semaine. Il a tout de même tenu, en tant qu'acteur pensionnaire de la Comédie-Française, à réagir à la mort de Robert Hirsch survenue ce jeudi 16 novembre. "C'était un génie, c'était une légende de son vivant à la Comédie-Française", a assuré Guillaume Gallienne. Selon lui, le comédien "savait tout jouer".



Dans son film Maryline, Adeline d'Hermy interprète cette jeune femme venue faire l'actrice à Paris. "Je voulais parler des taiseux, des introvertis, des gens qui n'ont pas les mots", explique le réalisateur. Il évoque également la violence dans ce milieu d'acteurs dans les années 70, période à laquelle le film commence. Guillaume Gallienne évoque à l'inverse la bienveillance en montrant comment "on peut sauver une vie et éviter le gouffre en tendant la main à quelqu'un".

Dans le film, celle qui sauve Maryline, c'est Vanessa Paradis. Elle lui explique comment elle va réussir. C'est un formidable second rôle. Avec cette oeuvre cinématographique, Guillaume Gallienne a tenu avant tout à célébrer les femmes. "Je voulais surtout parler des femmes, le mystère qu'elles ont, la force et la fragilité qu'elles ont et leur capacité à accueillir et à encaisser", conclut le réalisateur.