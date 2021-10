Cinéma : "James Bond", "Mon légionnaire"... Que voir en salles cette semaine ?

L'événement de ce 6 octobre 2021, c'est bien évidemment la sortie de Mourir peut attendre, le dernier James Bond. À partir d'aujourd'hui, le film va être projeté sur 800 copies en France... 100.000 tickets ont été prévendus et les avant-premières organisées hier soir un peu partout ont déjà attiré des dizaines de milliers de spectateurs... Le chiffre du 1er jour qui tombera demain va effectivement être scruté à la loupe avec l'espoir que 007 confirme le mouvement actuel dans nos salles : la fréquentation a bondi de 60% au mois de septembre avec les gros succès de Dune, Boîte noire ou Bac Nord qui vient de passer les 2 millions d'entrées... Les 2 derniers James Bond, Skyfall en 2012 et Spectre en 2015 avaient respectivement séduit 7 millions et 5 millions de Français, c'est vous dire si l'espérance d'Universal, le distributeur, est grande...

Il n'y a pas que Mourir peut attendre en salles cette semaine. Parmi les 13 films qui sortent, nous avons vu Mon légionnaire de Rachel Lang... Prix du Scénario et de la Meilleure actrice lors du dernier Festival du Film Francophone d'Angoulême : double trophée mérité pour cette passionnante immersion dans le quotidien des légionnaires de l'armée française et de leurs familles... Ces hommes et ces femmes qui portent les couleurs de l'armée tricolore dans des zones dangereuses ont aussi une vie en dehors de leurs opérations sur le terrain. Des femmes ou des maris qui les attendent...

Quand ces militaires reviennent, ils ou elles ramènent leurs blessures, leurs peurs, leurs doutes mais doivent aussi reprendre le cours d'un quotidien normal... Louis Garrel incarne un de ces légionnaires et Camille Cottin joue son épouse. Impossible pour elle de se documenter auprès de vraies femmes de militaires, la Légion n'ayant pas donné son autorisation. La comédienne a donc du contourner l'obstacle.

Aussi en salles cette semaine

Gaza mon amour réalisé par deux jumeaux palestiniens, les frères Nasser est un conte amoureux et politique autour de la passion contrariée d'un pêcheur sexagénaire pour une couturière du marché de Gaza, jusqu'au moment où il découvre une statue antique du dieu Apollon dans ses filets... Sa vie déjà compliquée ne va pas s'arranger... Film charmant et touchant qui permet de retrouver Hiam Abbass et un formidable acteur israélien, Salim Daw.

À voir aussi Cigare au miel de Kamir Ainouz avec notamment Zoé Adjani dans la peau d'une jeune femme d'origine berbère, à la fois fascinée par des désirs et plaisirs très éloignés de ses racines familliales et le début des crimes fondamentalistes en Algérie, nous sommes au début des années 90... Parfois maladroit, le film est un portrait plein de vie, une ode à la liberté.

Enfin, nous allons vous dire tout et son contraire dans la même phrase : nous n'avons pas aimé le film dont nous allons vous parler mais je le trouve très intéressant. Il s'agit de Tralala des frères Larieux... Une fantaisie musicale dans laquelle Mathieu Amalric joue le rôle d'un chanteur de rue, baptisé Tralala qui, de Paris à Lourdes va rencontrer une femme persuadée qu'il est son fils, disparu depuis 20 ans. Ça c'est le point de départ car nous n'avons pas bien compris où l'histoire arrivait... Mais, ce qui est fascinant dans Tralala c'est qu'on y chante tout le temps et que tous les acteurs s'y mettent, avec un petit côté Demy contemporain ! Mélanie Thierry, Maïwenn, Jalil Lespert ou Denis Lavant sont à l'affiche... C'est du bizarre mais y a un truc.