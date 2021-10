Cinéma : "Flag day", "Les Intranquilles"... Les sorties de la semaine

Une avalanche de films va s'abattre sur nos salles de cinéma cette semaine : 15 nouveautés à l'affiche ! Mais d'abord, un petit point sur notre box-office... Démarrage correct pour Stillwater avec Matt Damon autour des 130.000 entrées, c'est plus compliqué pour Tout s'est bien passé de François Ozon qui se contente d'un peu moins de 100.000, le thème a sans doute effrayé une partie du public : allez-y, ça vaut le coup ! Pour les continuations : Dune passe le 1,7 million en 15 jours, Bac nord atteint 1,8 million et Boîte noire frôle les 700.000 spectateurs en 3 semaines.

Quels sont les nouveaux films à l'affiche ce mercredi 29 septembre ? Commençons par un coup de cœur pour Flag day, le nouveau film de et avec Sean Penn... On l'avait découvert à Cannes en juillet dernier, un peu perdu dans une compétition franchement plus radicale que cette œuvre nostalgique, rude et tendre qui raconte l'histoire vraie de la relation compliquée entre un père et sa fille durant plusieurs décennies... Il faut dire que John Vogel est un sacré numéro : braqueur de banques, faussaire, escroc, toujours en cavale entre deux réapparitions et des promesses jamais tenues sur un avenir meilleur et paisible... Jennifer, sa fille, d'abord émerveillée par ce papa fantasque va peu à peu découvrir ses secrets et sa nature profonde... Ce qui est intéressant dans Flag day c'est que Sean Penn a proposé le rôle de sa fille de cinéma à sa vraie fille dans la vie, Dylan.

La fille de Sean Penn et de Robin Wright dégage une beauté et un naturel sauvage, parfait mélange de ses deux parents. On connaît le parcours personnel compliqué de Sean Penn, celui de sa fille Dylan n'a pas été non plus un long fleuve tranquille...

Cinéma américain encore mais côté fantastique voire horreur cette fois : le retour de Candyman, effroyable tueur venu de l'enfer avec un crochet à la place d'une de ses mains... Il n'apparaît que si l'on invoque 5 fois son nom devant un miroir et évidemment, des petits malins vont faire cette grosse bêtise dans ce remake visuellement très soigné, qui tient toutes ses promesses en matière d'adrénaline....

Les films francophones

On passe au cinéma francophone avec Les intranquilles du réalisateur belge Joachim Lafosse, lui aussi en compétition à Cannes cette année. Sujet douloureux : comment un couple heureux et uni va-t-il pouvoir résister à la bipolarité du père de famille, artiste survolté, lunaire insouciant ? Un homme qui veut faire le bonheur des siens mais va grandement compliquer les choses en refusant de prendre son traitement... Damien Bonnard et Leïla Bekthi sont formidables d'amour, de colère et de découragement dans Les intranquilles.

À voir aussi Cette musique ne joue pour personne nouvelle fantaisie signée Samuel Benchetrit où comment des bras cassés d'une petite ville de bord de mer, des êtres cabossés confrontés à la violence, vont voir leur existence bouleversée par l'irruption de la poésie et du théâtre dans leur quotidien à travers une improbable comédie musicale sur Simone de Beauvoir... Vanessa Paradis, François Damiens, JoeyStarr, Valérie Bruni-Tedeschi, Ramzy Bedia, Bouli Lanners, Gustave Kervern et quelques autres composent cette bande improbable mais très attachante...

Du théâtre encore avec Guermantes de Christophe Honoré ou comment une troupe de la Comédie Française dont le répétitions sont stoppées net par l'annulation de sa future pièce va décider de jouer malgré tout. Nous n'avons pas été passionnés pendant les longues 2h20 du film... Nous sommes également restés au bord du chemin avec Eugénie Grandet de Marc Dugain d'après le roman de Balzac. Joséphine Japy et Oivier Gourmet sont parfaits dans ce drame sur l'amour filial, l'avarice et le sacrifice mais l'ensemble manque de souffle et d'audace...

Enfin, notez la sortie du documentaire I am Greta qui retrace le destin de Greta Thunberg, cette adolescente suédoise devenue en quelques années le porte-drapeau de la révolte des jeunes du monde entier contre le péril écologique. On peut penser ce qu'on veut de cette jeune fille mais son parcours est fascinant et le film se regarde comme une fresque, à la fois politique et humaine.