publié le 29/08/2018 à 18:15

"Plus forte ensemble". Voici la phrase qui accompagne la nouvelle affiche promotionnelle de cette version 2018 de Charmed, dévoilée par la chaîne américaine CW.



On aperçoit les actrices Sarah Jeffery (Descendants - 2015), Madeleine Mantock (Edge of Tomorrow - 2014) et Melonie Diaz (Fruitvale Station - 2013), qui incarnent Maggie, Macy et Mel, les sœurs Pruitt de cette nouvelle aventure. Au-dessus de leurs visages s'ouvre le fameux Livre des Ombres, élément emblématique de l'univers Charmed. Avec leurs yeux violets-marrons, magie oblige, les trois sœurs semblent plus soudées que jamais.

Ce reboot a déjà connu bon nombre de polémiques. Entre le mécontentement des anciennes comédiennes, Shannen Doherty (Prue Halliwell), Holly Marie Combs (Piper Halliwell), Alyssa Milano (Phoebe Halliwell) et celui des fans, le projet est attendu au tournant. La série, produite par Jennie Snyder (Jane the Virgin - 2014) entreprend de donner un second souffle au show, annoncé pour le 14 octobre 2018.

Stronger together. #Charmed premieres SUNDAY, October 14 on The CW! pic.twitter.com/U2VZ6AYkT8 — Charmed (@cw_charmed) 28 août 2018