publié le 06/03/2018 à 16:19

Le Pouvoir des Trois est prêt à refaire trembler le monde de la télévision. Les trois actrices qui vont prendre la suite des fameuses sœurs Halliwell campées par Shannen Doherty, Holly Marie Combs et Alyssa Milano ont été sélectionnées. Après Sarah Jeffery, la plus jeune et Mélonie Diaz la cadette, le nom de l'aînée a été révélé par CW qui diffusera ce nouveau Charmed aux États-Unis.



Madeleine Mantock va jouer Macy, une scientifique spécialisée en physique quantique. Elle ne semble pas avoir grandi avec ses deux sœurs et serait peut-être une fille cachée ou une demie-sœur mystérieuse (comme l'était le personnage de Paige joué par Rose McGowan). Elle va découvrir un monde surnaturel caché qui ne manquera pas de faire chanceler sa pensée cartésienne. Comme Prue Halliwell (Shannen Doherty) dans la série originelle, elle disposera de capacités télékinésiques.

Madeleine Mantock est une habituée des production de CW souvent orientées vers le fantastique, la science-fiction et les jeunes adultes. Pour ce network, elle a joué dans The Tomorrow People. Elle a aussi participé à la série de AMC Into the Badlands et au film Edge of Tomorrow (avec Tom Cruise et Emily Blunt).

Ce Charmed 2.0 semble faire le pari du féminisme et de la diversité avec son cast et son scénario. Melonie Diaz va incarner une lesbienne féministe capable de stopper le temps par exemple. Madeleine Mantock sera la voie de la diversité avec ses origines noires, britanniques et hispaniques. Elle campera aussi un personnage avec une vie active riche dans le monde des sciences et pourra permettre d'évoquer la question des familles recomposées.



Pour l'heure aucune date de diffusion de cette série, en France ou aux États-Unis n'est connue.