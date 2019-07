publié le 21/04/2019 à 14:00

Conviée à l'Elysée en février dernier avec l'équipe du film Les Invisibles pour une projection privée, Corinne Masiero a refusé l'invitation. La comédienne qui incarne le Capitaine Marleau, personnage principal de la série éponyme qui rencontre un grand succès sur France 3, affiche sans gêne ses amitiés et inimitiés politiques. Un comportement que Francis Huster avoue comprendre bien qu'il ne soit pas d'accord sur la façon employée. "Ça correspond à ce qu'elle est, (...) elle est entière ! Simplement, c'est le fossé entre ce qu'on représente et ce qu'on croit représenter." Le comédien met donc en garde Corine Masiero concernant l'image qu'elle véhicule avec ses choix. Pour lui, l'actrice ne devrait pas quitter son personnage, notamment dans sa vie médiatique. "Tu peux foutre toute ta carrière en l'air ! (...) Je pense qu'il faut qu'elle reste dans ce qu'elle est, quelqu'un qui a la main tendue."

A la découverte du "Bronx" avec Francis Huster

Depuis le 16 avril dernier, Francis Huster se produit sur les planches du Théâtre de Poche (Paris 7). Le comédien est à l'affiche de Bronx, un spectacle de Chazz Palminteri, mis en scène par Steve Suissa. Seul, il joue pas moins de dix-huit rôles. Une vraie performance d'acteur !

D'origine sicilienne, Chazz Palminteri s'était inspiré de sa propre jeunesse pour écrire la pièce de théâtre. Présentée à Los Angeles en 1986, Bronx a rencontré un important succès critique et public.

"Bronx" de Chazz Palminteri, avec Francis Huster au Théâtre de Poche

L'histoire : Le Bronx dans les années 1960. Un quartier italien en pleine ébullition où la mafia règne sans partage, et le racisme perdure... Le petit Cologio observe du haut de ses neuf ans le monde des « affranchis ». Il est particulièrement fasciné par leur chef, Sunny. Son père Lorenzo, accepte mal, l’intérêt de son fils pour les malfrats : chauffeur d’autobus, il a toujours refusé de se compromettre. Un soir, Cologio est témoin d’un meurtre perpétré par Sunny mais ne dit rien à la police. Le gangster lui en est reconnaissant et le prend sous son aile. En grandissant, Cologio hésite entre le mode de vie que lui propose le milieu des gangsters et celui de sa vraie famille, entre crime et droiture.

L'idée de ce spectacle vient de Steve Suissa. Le metteur en scène a été marqué par le film Il était une fois le Bronx, réalisé en 1993 par Robert de Niro. Il a donc décidé d'en faire un remake au théâtre.

La performance de Francis Huster en solo est à voir ! Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le comédien se retrouve seul sur les planches. Il avait déjà fait La Peste d'Albert Camus à plusieurs reprises ou encore Sacha Le Magnifique en 2010.

Bronx de Chazz Palminteri avec Francis Huster au Théâtre de Poche (Paris 07), mise en scène Steve Suissa. Du 16 avril au 07 juillet 2019. Du mardi au samedi 21h. Matinée le dimanche à 15h.