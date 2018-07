publié le 23/02/2018 à 07:10

120 battements par minute, grande fresque sur les années sida, et Au revoir là-haut, adaptation d'un roman sur la Première guerre mondiale, font partie des favoris pour les César, qui récompenseront aussi pour la première fois le film ayant fait le plus d'entrées avec le Prix du Public.



Parmi les favoris aux César, figure également une comédie Le sens de la fête qui récolte 10 nominations, derrière 120 battements par minute et Au revoir là-haut, chacun 13 nominations, soit autant que le record d'Un prophète de Jacques Audiard et Camille redouble de Noémie Lvovsky.

Déjà récompensé du Grand prix à Cannes, 120 battements par minute de Robin Campillo est notamment en lice dans la catégorie meilleur film, meilleur réalisateur, scénario, espoir masculin, acteur dans un second rôle. En adaptant un Goncourt à succès (Au revoir là-haut), Albert Dupontel est en lice dans la catégorie meilleur acteur, réalisateur, adaptation.

Le biopic signé Mathieu Amalric sur la chanteuse Barbara avec Jeanne Balibar dans le rôle de la dame en noir a décroché neuf nominations dont celui de meilleure actrice, meilleur réalisateur et meilleur film. Le brio, Patients, Petit paysan et Le sens de la fête complètent cette sélection dans la catégorie "Meilleur film" en vue de cette 43e cérémonie des César, qui se tiendra le 2 mars à Paris.