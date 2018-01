publié le 11/01/2018 à 15:38

L'actrice et chanteuse Vanessa Paradis "ouvrira la 43e Cérémonie des César", qui aura lieu le 2 mars et sera dédiée cette année à Jeanne Moreau, a annoncé l'Académie des César. En 1995, la star avait offert l'un des jolis moments du Festival de Cannes en entonnant sur scène le fameux Tourbillon de la Vie du film légendaire Jules et Jim, pour finir en duo avec Jeanne Moreau, morte le 31 juillet.



Les César, qui récompensent les meilleurs films de l'année en France, désignent généralement un président pour leur cérémonie. En ouvrant la cérémonie, Vanessa Paradis endosse ce rôle sans qu'il soit affiché comme tel. L'année dernière, sous la pression, Roman Polanski avait dû renoncer à présider la cérémonie des César, décernés chaque année en France par les professionnels du cinéma. Il n'avait pas été remplacé pour la cérémonie.

Chanteuse et actrice depuis sa plus tendre enfance, Vanessa Paradis avait décroché à 17 ans le César du Meilleur Espoir Féminin pour Noce blanche de Jean-Claude Brisseau lors de la 15e Cérémonie. Elle a notamment tourné avec Gérard Depardieu dans Élisa de Jean Becker, Jean Reno dans Un amour de sorcière de René Manzor, Alain Delon et Jean-Paul Belmondo dans Une chance sur deux et Daniel Auteuil dans La Fille sur le pont, tous deux réalisés par Patrice Leconte, Romain Duris dans L'Arnacoeur de Pascal Chaumeil.

L'acteur et humoriste Manu Payet sera le maître de cérémonie des César 2018, qui se tiendront le 2 mars à la salle Pleyel à Paris et seront diffusés en clair par Canal+.

Il succède à l'humoriste Jérôme Commandeur qui avait animé une cérémonie ayant attiré 1,9 million de téléspectateurs l'an dernier.