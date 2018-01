publié le 31/01/2018 à 14:07

Alain Terzian et Manu Payet ont annoncé, mercredi 31 janvier 2018, la création du Prix du public à l'occasion de la révélation des nominations pour la 63ème cérémonie des César. Le nouveau César récompensera un film parmi ceux qui ont fait le plus d'entrées parmi les films sortis en 2017. "Souvenez-vous, nous avions commencé une conversation avec Dany Boon et [ce César] est le premier aboutissement [de ce dialogue]", a expliqué le président de l'Académie.

En 2008, Bienvenue chez les Ch'tis de et avec Dany Boon était un carton dans les cinémas, un phénomène national porté par un bouche-à-oreille incroyable. Et pourtant, malgré ses millions d'entrées, l'Académie des César n'a nommé qu'une fois le film de Dany Boon.



Immédiatement, la vénérable institution du cinéma français a reçu de véhémentes critiques pour condamner ce que beaucoup considère comme de l'élitisme. Sur l'antenne de RTL, Dany Boon avait même annoncé qu'il ne se rendrait pas à la cérémonie.



"Le problème des Césars - et les Molières c'est pareil - quand on a du succès, ça créé une forme de jalousie. Les gens se disent : 'Il a le succès, il a tout, il ne va pas non plus avoir les récompenses'. Il faut savoir aussi reconnaître le succès d'un film, et le plébiscite du public. On fait du cinéma pour le public", déclarait l'acteur, dont le film a attiré en salles plus de 20 millions de spectateurs.

"C'est dommage, c'est la fête du cinéma et on n'y est pas représenté (...) Ce que je voudrais c'est qu'il y ait la création d'un César de la meilleure Comédie. C'est même la base du cinéma, les premiers films étaient des comédies", concluait-il. Le producteur Alain Terzian, par ailleurs président de l'Académie des Arts et techniques du Cinéma avait réagi rapidement en annonçant sur Canal + qu'il soumettrait au conseil d'administration la création de ce "César de la meilleure comédie".



Si ce "César de la comédie" n'a jamais vu le jour, un peu moins de 10 ans après la polémique, les César s'adaptent avec une ouverture bienvenue vers les choix des spectateurs.