publié le 25/02/2017 à 00:24

Le rideau est tombé. La 42e nuit des César s'est terminée samedi 25 février peu après minuit. La soirée, retransmise sur Canal + et couverte en direct par RTL, a récompensé les vedettes qui ont marqué le cinéma français au cours de ces derniers mois. Deux films étaient au cœur de toutes les spéculations : Elle, de Paul Verhoeven, et Frantz de François Ozon, tous les deux nommés dans 11 catégories. SI Frantz n'a été primé que pour le César de la Meilleure photogaphie, Elle a été salué à travers le rôle d'Isabelle Huppert, sacrée Meilleure actrice, puis distingué Meilleur film par l'académie des César.



Le pendant masculin du trophée est quant à lui revenu à Gaspard Ulliel pour son rôle dans Juste la fin du monde. Un autre film, Divines, s'est imposé comme l'un des grands gagnants de cette soirée : son actrice principale, Oulaya Amamra, a reçu le César du Meilleur espoir féminin, Déborah Lukumuena a été désignée Meilleur second rôle et enfin sa réalisatrice Houda Benyamina est venue chercher sur la scène de la salle Pleyel le César du Meilleur premier film. Découvrez ci-dessous le palmarès complet de la cérémonie.

Palmarès des César 2017

César du Meilleur Espoir Féminin

Oulaya Amara dans Divines

Paula Beer dans Frantz

Lily-Rose Depp dans La Danseuse

Noémie Merlant dans Le Ciel attendra

Raph dans Ma Loute

César du Meilleur Espoir Masculin

Niels Schneider dans Diamant noir

Jonas Bloquet dans Elle

Damien Bonnard dans Rester vertical

Corentin Fila dans Quand on a 17 ans

Kacey Mottet Klein dans Quand on a 17 ans



César de la Meilleure Actrice dans un Second Rôle

Déborah Lukumuena dans Divines

Nathalie Baye dans Juste la fin du monde

Valeria Bruni Tedeschi dans Ma Loute

Anne Consigny dans Elle

Mélanie Thierry dans La Danseuse



César du Meilleur Acteur dans un Second Rôle

James Thierrée dans Chocolat

Gabriel Arcand dans Le Fils de Jean

Vincent Cassel dans Juste la fin du monde

Vincent Lacoste dans Victoria

Laurent Lafitte dans Elle

Melvil Poupaud dans Victoria



César de la Meilleure Actrice

Isabelle Huppert dans Elle

Judith Chemla dans Une Vie

Marion Cotillard dans Mal de pierres

Virginie Efira dans Victoria

Marina Foïs dans Irréprochable

Sidse Babett Knudsen dans La Fille de Brest

Soko dans La Danseuse



César du Meilleur Acteur

Gaspard Ulliel dans Juste la fin du monde

François Cluzet dans Médecin de campagne

Pierre Deladonchamps dans Le Fils de Jean

Nicolas Duchauvelle dans Je ne suis pas un salaud

Fabrice Luchini dans Ma Loute

Pierre Niney dans Frantz

Omar Sy dans Chocolat



César du Meilleur Scénario Original

Solveig Anspach, Jean-Luc Gaget pour L'Effet aquatique

Romain Compingt, Houda Benyamina, Malik Rumeau pour Divines

Sabrina B. Karine, Alice Vial, Pascal Bonitzer, Anne Fontaine pour Les Innocentes

Bruno Dumont pour Ma Loute

Justine Triet pour Victoria



César de la Meilleure Adaptation

Céline Sciamma pour Ma vie de courgette

David Birke pour Elle

Séverine Bosschem, Emmanuelle Bercot pour La Fille de Brest

François Ozon pour Frantz

Nicole Garcia, Jacques Fieschi pour Mal de pierres

Katell Quillévéré, Gilles Taurand pour Réparer les vivants



César de la Meilleure Musique Originale

Ibrahim Maalouf pour Dans les forêts de Sibérie

Gabriel Yared pour Chocolat

Anne Dudley pour Elle

Philippe Rombi pour Frantz

Sophie Hunger pour Ma vie de courgette



César de la Meilleure Réalisation

Xavier Dolan pour Juste la fin du monde

Houda Benyamina pour Divines

Paul Verhoeven pour Elle

François Ozon pour Frantz

Anne Fontaine pour Les Innocentes

Bruno Dumont pour Ma Loute

Nicole Garcia pour Mal de pierres



César du Meilleur Film de Court Métrage



Maman(s) réalisé par Maïmouna Doucouré, produit par Zangro

Vers la tendresse réalisé par Alice Diop, produit par Christophe Barral, Toufik Ayadi

Après Suzanne réalisé par Félix Moati, produit par Benjamin Elalouf, Léah Weil, Elsa Rodde

Au bruit des clochettes réalisé par Chabname Zariab, produit par Judith Lou Lévy

Chasse Royale réalisé par Lise Akoka, Romane Gueret, produit par Marine Alaric



César du Meilleur Film d’Animation p our le court métrage

Celui qui a deux âmes, réalisé par Fabrice Luang-Vija, produit par Sophie Fallot

Café froid réalisé par François Leroy, Stéphanie Lansaque, produit par Marc Jousset, Perrine Capron

Journal animé réalisé par Donato Sansone, produit par Nicolas Schmerkin

Peripheria, réalisé par David Coquard-Dassault, produit par Nicolas Schmerkin



César du Meilleur Film d’Animation p our le long métrage

Ma vie de courgette, réalisé par Claude Barras, produit par Armelle Glorennec, Éric Jacquot, Marc Bonny

La Jeune fille sans mains réalisé par Sébastien Laudenbach, produit par Jean-Christophe Soulageon

La Tortue rouge, réalisé par Michael Dudok de Wit, produit par Vincent Maraval, Pascal Caucheteux



César du Meilleur Premier Film

Divines réalisé par Houda Benyamina, produit par Marc-Benoit Créancier

Cigarettes et chocolat chaud, réalisé par Sophie Reine, produit par Isabelle Grellat, Éric Altmayer, Nicolas Altmayer

La Danseuse, réalisé par Stéphanie di Giusto, produit par Alain Attal

Diamant Noir, réalisé par Arthur Harari, produit par David Thion, Philippe Martin

Rosalie Blum réalisé par Julien Rappeneau, produit par Michael Gentile, Charles Gillibert



César du Meilleur Film Documentaire

Merci Parton !, réalisé par François Ruffin, produit par Édouard Mauriat, Anne-Cécile Berthomeau, Johanna Silva

Dernières nouvelles du cosmos, réalisé par Julie Bertuccelli, produit par Yaël Fogiel, Laetitia Gonzalez

Fuocoammare, par-delà Lampedusa réalisé par Gianfranco Rosi, produit par Serge Lalou, Camille Laemlé

Swagger, réalisé par Olivier Babinet, produit par Marine Dorfmann, Alexandre Perrier

Voyage à travers le cinéma français, réalisé par Bertrand Tavernier, produit par Frédéric Bourboulon



César du Meilleur Film Étranger

Moi, Daniel Blake, réalisé par Ken Loach, coproduction France Why Not Productions (Pascal Caucheteux, Grégoire Sorlat)

Aquarius, réalisé par Kleber Mendonça Filho, distribution France SBS Distribution

Baccalauréat réalisé par Cristian Mungiu, coproduction France Why Not Productions (Pascal Caucheteux, Grégoire Sorlat)

La fille inconnue réalisé par Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, coproduction France Archipel 35 (Denis Freyd)

Juste la fin du monde réalisé par Xavier Dolan, coproduction France MK Productions (Nathanaël Karmitz, Elisha Karmitz)

Manchester By The Sea réalisé par Kenneth Lonergan, distribution France Universal Pictures International France

Toni Erdmann réalisé par Maren Ade, dictribution France haut et Court distribution



César du Meilleur Film

Elle produit par Saïd Ben Saïd, Michel Merkt, réalisé par Paul Verhoeven

Divines produit par Marc-Benoît Créancier, réalisé par Houda Benyamina

Frantz produit par Éric Altmayer, Nicolas Altmayer, réalisé par François Ozon

Les Innocentes, produit par Éric Altmayer, Nicolas Altmayer, réalisé par Anne Fontaine

Ma Loute, produit par Jean Bréhat, Rachid Bouchareb, Muriel Merlin, réalisé par Bruno Dumont

Mal de pierres, produit par Alain Attal, réalisé par Nicole Garcia

Victoria, produit par Emmanuel Chaumet, réalisé par Justine Triet