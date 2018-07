publié le 24/02/2017 à 01:15

La 42ème cérémonie des César promet du spectacle. Au niveau des récompenses déjà, avec en lice notamment les plus grands noms du cinéma français, dont Isabelle Huppert, Marion Cotillard, Marina Foïs chez les actrices, et François Cluzet, Pierre Niney, et Gaspard Ulliel chez les acteurs. George Clooney recevra un César d'honneur, et Jean-Paul Belmondo fera pour la toute première fois le déplacement.



Mais cette année 2017 est aussi celle du changement. Car la cérémonie n'aura pas lieu au théâtre du Châtelet, mais à la salle Pleyel dans le VIIIe arrondissement de Paris. Et le maître de cérémonie, Jérôme Commandeur a déjà prévenu que le show serait d'un genre quelque peu nouveau en conséquence. "Florence Foresti [en 2016, elle était la maîtresse de cérémonie, ndlr] avait introduit un peu comme aux Oscars cette manière d'entrée et de sortir et de ne plus avoir de pupitre.

Cela paraît être des petits choix anodins, mais c'est fondamental", a confié le comédien au micro de RTL. "À Pleyel, les gens dans la salle comme les gens devant leur télé vont voir d'autres César parce qu'il y a un autre décor, comme une espèce d'auditorium immense tout noir, avec des espèces de lamelles de bois sur les balcons. Donc c'est extrêmement moderne, et cela n'a rien à voir avec le côté lambris et dorures du Châtelet", poursuit-il.

Sans compter que cette année, la cérémonie pourra également compter sur la présence d'un orchestre. Et selon Jérôme Commandeur, ces petits changements mis bout à bout font que "la soirée aura sa patte par rapport aux années précédentes".