Théâtre : Ivo Livi, ou la renaissance d'Yves Montand

Tout le monde connaît Yves Montand, mais derrière l'artiste, il existait l'homme : Ivo Livi, celui qui a débarqué d'Italie pour devenir une star internationale. L'homme est d'ailleurs au centre de la pièce de théâtre "Ivo Livi, ou le destin d'Yves Montand", au théâtre Tristan Bernard à Paris. Sur scène, quatre comédiens content la vie de l'enfant immigré qui deviendra star. Entre claquettes, comédie musicale, pièce de théâtre, le spectacle n'a aucune limite. "L'idée, c'est d'arriver à rendre hommage à Montand, lui qui a tout fait dans sa vie", explique l'un des auteurs de la pièce, Cristos Mitropoulos. "C'est lui qui a importé le concept de one-man show en France. Il était acteur, il chantait, il dansait... On essaie de relever humblement le défi."



Entre rires et émotions, la pièce retrace la naissance de l'artiste en Toscane et son arrivée en France. L'ambiance italienne et marseillaise est d'ailleurs très présente, car elle est une partie d'Ivo Livi avant qu'il ne devienne Yves Montand. "On raconte plus la vie d'Ivo que d'Yves. C'est l'histoire d'un migrant qui a fui un pays en guerre et cela raisonne avec ce qu'il se passe aujourd'hui", relève Cristos Mitropoulos.

Et pour arriver à dire cette histoire, les comédiens parient sur l'originalité. "On n'a pas fait de travail d'imitation", confie Laura Bensimon, la comédienne qui incarne toutes les femmes de la vie d'Yves Mondand, d'Edith Piaf à Simone Signoret en passant par Marilyn Monroe. "On essaie de s'inspirer pour avoir l'humeur des personnages, qu'on les voit mais sans tomber dans la comparaison et les imitations", ajoute-t-elle. Pour Cristos, au final, l'idée était de "tout faire exister avec rien. Avec un accessoire, une lumière, rien, on fait exister un personnage en deux secondes".