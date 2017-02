publié le 23/02/2017 à 01:47

Avec son univers poétique et enchanté, Karen Lano revient avec un nouvel EP éponyme. Un disque "de la maturité", dit-elle au micro de RTL, car l'artiste s'est donnée du temps "pour mûrir les choses et aller plus loin dans la musique [qu'elle] voulai[t] faire. Résultat : un nouvel opus de cinq titres mélangeant le français et l'anglais. "Il y a un lien vraiment émotionnel aux mots et à la langue, et la façon d'aborder le chant est dans la sensualité", explique-t-elle.



Calme, apaisante, voluptueuse, on sent dans la musique de Karen Lano un certaine influence américaine avec ses grands espaces vides. Une musique qui évoque par moment des artistes comme Diane Birch, voire même une certaine Keira Knightley très poète dans le film New York Melody. Et malgré un univers bien à elle, l'artiste reste lucide sur le monde de la musique d'aujourd'hui. "Maintenant, quand on est artiste il faut tout faire, et savoir maîtriser des tas de choses", relève-t-elle.



"Quand on n'a pas une équipe autour de soi, il faut monter les clips soi-même, et savoir gérer son site internet. C'est compliqué mais cela apprend à être autonome et à prendre des décisions artistiques aussi, d'avoir une vue complète sur son projet à la foi sur l'image, la musique et l'entourage", ajoute-t-elle. Et de son point de vue, c'est alors qu'Internet peut jouer un rôle de tremplin. Cela "permet une visibilité énorme et d'avoir un contact direct avec les gens qui nous écoutent et c'est un outil super précieux".

> Karen LANO // EDDIE