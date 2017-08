publié le 22/08/2017 à 11:38

La période des festivals bat toujours son plein. Le Festival du film francophone d'Angoulême ouvre ses portes ce mardi 22 août, pour le grand bonheur des cinéphiles. Depuis 11 ans, cet événement récompense le meilleur du cinéma en langue française et rend hommage chaque année à un pays de la francophonie. Pour l'édition 2017, c'est le cinéma de la Côte d'Ivoire qui sera mis à l'honneur.



Pour cette dixième édition, dix films se disputent les neuf Valois d'Or qui récompensent les meilleurs longs-métrages francophones en compétition. Parmi eux, on retrouve des titres tels que Demain et tous les autres jours ; Et au pire on se mariera ; Frontières ; Petit paysan ; La Belle et la Meute ; Money, Une famille syrienne (nous resterons à Damas) ; La surface de réparation et C'est le cœur qui meurt en dernier ou encore le dernier film de Guillaume Gallienne, Maryline.

Des avant-premières inédites sont également au programme. Les passionnés pourront ainsi découvrir le dernier long-métrage d'André Téchiné Nos années folles ou encore Le Redoutable, déjà en compétition pour la Palme d'or à Cannes.

1. John Malkovich président du jury

De nombreuses vedettes du cinéma sont présentes lors de cet événement. Il n'est donc pas surprenant que John Malkovich, le plus français des acteurs américains qui est apparu dans pas moins de 90 films, préside le festival. Pour élire les meilleurs films de cette dixième édition, il sera entouré de la journaliste Claire Chazal, l'actrice Laura Smet, le réalisateur belge Lucas Belvaux, l'écrivain et scénariste Philippe Besson, la révélation de Dix pour centStefi Celma et la productrice québecoise Denise Robert.

John Malkovich sera le président du Festival du Film Francophone d'Angoulême.

En trente ans de carrière, l'acteur de 63 ans s'est imposé dans le cœur du public français, notamment grâce à son interprétation du vicomte de Valmont dans Les Liaisons Dangereuses. Les fans se rappellent également de ses performances dans Dans la peau de John Malkovich, Burn After Reading ou encore La Déchirure.

2. Un film d'Albert Dupontel en ouverture

Novembre 1918. Alors que l'Armistice va bientôt être proclamé, deux anciens poilus se rencontrent et décident de monter une arnaque monumentale. Voici le synopsis d'Au-revoir Là-haut, dernière oeuvre du trublion du cinéma français Albert Dupontel, qui fera l'ouverture du festival angoumousin. On retrouve en tête d'affiche du casting Albert Dupontel lui-même, l'acteur de 120 battements par minute Nahuel Pérez-Biscayart, ainsi que Laurent Lafitte, Niels Arestrup et Émilie Dequenne.

> Au revoir là-haut - Teaser

3. Des retrouvailles entre Deneuve et Depardieu

Ils ont enchanté le public dans Le Dernier métro, Je vous aime et Les temps qui changent. Gérard Depardieu et Catherine Deneuve seront présents au Festival du film francophone d'Angoulême pour présenter hors-compétition le long-métrage Bonne Pomme, vendredi 25 août. Le couple mythique du cinéma français est ainsi réuni pour la dixième fois, dans cette comédie. Ils tomberont à nouveau sous le charme l'un de l'autre devant la caméra, pour le plus grand bonheur des passionnés de cinéma.



Catherine Deneuve et Gérard Depardieu dans "Le Dernier Métro" Crédit : REX FEATURES/SIPA

4. François Hollande attendu

Les stars du grand écran ne sont pas les seules à se faire une toile pour l'occasion. Ce mardi 22 août, un ancien président foulera le tapis rouge de la cérémonie d'ouverture du rassemblement cinématographique, selon Sud Ouest. François Hollande devrait faire partie du public de la projection du film d'Albert Dupontel. Une visite qui n'est pas si surprenante, le cofondateur du festival, Dominique Besnehard, étant un proche du 24e président de la République.