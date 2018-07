publié le 28/05/2017 à 20:56

C'est un vainqueur surprise, mais il n'est pas passé inaperçu en bondissant sur scène pour recevoir sa récompense. La Palme d'or du 70e Festival de Cannes a été décernée à The Square de Ruben Östlund. Un drame suédo-danois cruel et ironique centré sur un directeur d'un musée d'art contemporain ambitieux qui prépare une exposition. Le prestigieux prix a été remis par la comédienne Juliette Binoche et le président du jury de cette édition, Pedro Almodóvar.



Le film russe Faute d'amour s'est vu remettre le prix mérité du jury, le prix du scénario a été remis ex æquo à Mise à mort du cerf sacré du grec Yorgos Lanthimos et à l'écossaise Lynne Ramsay pour You were never really here, très violent thriller avec Joaquin Phoenix (vainqueur du prix d'interprétation masculine). C'est Diane Kurger qui a reçu de manière indiscutable le prix féminin pour In the fade de l'allemand Fatih Akin. Très apprécié de la critique, récompensé par la Queer Palm, la veille, 120 battements par minute, film de Robin Campillo sur les combats de l'association Act-Up et les "années sida", a reçu le Grand Prix.

Après dix jours de montée des marches, de projection de films et de strass et paillettes, le festival de Cannes range ainsi son tapis rouge. Monica Bellucci, la maîtresse de cérémonie, glamour et engagée, a clôturé la 70e édition de l'événement le plus suivi dans le monde du cinéma. 4 films français ont été présentés en compétition officielle pendant cette quinzaine et étaient en lice pour obtenir la prestigieuse Palme d'or.

Le palmarès complet

Palme d'or : The Square, de Ruben Östlund.

Grand Prix : 120 battements par minute, de Robin Campillo.

Prix d'interprétation masculine : Joaquin Phoenix pour You Were Never Really Here.

Prix d'interprétation féminine : Diane Kruger pour In The Fade.

Prix de la mise en scène : Les Proies, de Sofia Coppola.

Palme d'or du court métrage : Xiao Cheng Er Yue, de Qiu Yang.

Caméra d'or : Jeune femme, de Léonor Serraille.

Prix du jury : Faute d'amour, d'Andrey Zvyagintsev.

Prix du scénario : You Were Never Really Here, de Lynne Ramsay, ex-aequo avec Yorgos Lanthimos pour Mise à mort du cerf.

Prix spécial de la 70e édition du festival : Nicole Kidman.



