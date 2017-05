VIDÉO - Cannes 2017 : quand Joaquin Phoenix reçoit son prix en baskets

publié le 29/05/2017 à 05:08

Joaquin Phoenix est bien dans ses baskets ! Alors que le célèbre acteur a reçu ce dimanche 28 mai le prix d'interprétation masculine lors du 70e festival de Cannes, c'est tout simplement en smoking et Converse qu'il s'est rendu sur scène pour récupérer son prix. Sûrement dû au fait qu'il ne pensait pas être récompensé, le comédien s'est excusé pour cette tenue qu'il a estimée peu adéquate. "Désolé, je ne parle pas français. Merci beaucoup, c'est tout à fait inattendu", a-t-il déclaré gêné, avant d'évoquer ce petit détail : "Mes chaussures ne sont pas de circonstances, je suis désolé, j'ai renvoyé mes souliers vernis".



Joaquin Phoenix a reçu ce prix pour son rôle dans le film You never really here de Lynne Ramsay, également récompensée du prix du scénario. L'acteur américain de 42 ans y joue un vétéran de l'Irak torturé et ultra-violent, qui doit exfiltrer une adolescente d'un réseau de prostitution.

big up à Joaquin Phoenix qui vient sur la scène de #Cannes2017 en #Converse. Le courage c'est d'être confortable :-) pic.twitter.com/jj2S7toaDo — cinéma Grenoble (@cinemaGrenoble) 28 mai 2017