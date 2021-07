"Black Widow" : que signifie la scène post-générique ?

Marvel fait son grand retour au cinéma après deux ans d'absence. Une longue attente pour les fans qui avaient versés des larmes en 2019 après Avengers : Endgame, conclusion épique d'une saga démarrée avec Iron Man en 2008.

Le 7 juillet prochain arrive enfin dans les salles après plusieurs changements de dates dus au coronavirus, Black Widow de Cate Shortland. Un film consacré à Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) après la séparation des Avengers dans Captain America : Civil War et avant son sacrifice dans Avengers 4. Si le film ne vous scotche pas au fauteuil, en partie à cause de son scénario qui s'étire et des dialogues peu subtils, cela n'en reste pas moins un Marvel divertissant, avec quelques rebondissements.

Et comme le veut la tradition Marvel (sauf pour Avengers 4), Black Widow se termine après une scène post-générique. Elle est rapide mais possède ce qu'il faut pour annoncer la suite des aventures de l'univers Marvel sur le petit écran. Attention, la suite contient des spoilers



Yelena a pour mission de tuer Hawkeye

La scène post-générique se déroule dans un petit cimetière. Au milieu de quelques tombes et sous un arbre en fleur se trouve la tombe de Black Widow, comme là où serait enterrée sa mère si on croit Dreykov (Ray Winstone). Yelena (Florence Pugh) arrive devant la caméra. L'espionne nettoie la tombe de sa sœur, décorée de fleurs, nounous en peluche et photos. Elle siffle le petit air que les deux sœurs avaient l'habitude de "chanter" dans leur enfance mais est interrompue dans son hommage par l'arrivée d'une femme, Valentina, à la mèche de cheveux violette.

Le public de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver la connaît. La comtesse Valentina Allegra de la Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) est encore un personnage mystérieux, aux multiples talents pour manipuler autrui, entre autres. Dans les comics, elle est aussi connue sous le nom de Madame Hydra. Ce qui pourrait dire qu'en travaillant avec Yelena, la comtesse essaye de former une nouvelle équipe d'assassins.

Valentina Allegra de Fontaine dans "Falcon et Le Soldat de l'Hiver" Crédit : Capture d'écran Disney+

Yelena comprend que sa cheffe est aux abois pour venir la déranger pendant ses vacances. Valentina lui montre avec beaucoup d'excitation le visage de la prochaine cible de l'assassin : Hawkeye (Jeremy Renner), "celui qui a tué ta sœur". La scène se termine sur la photo de l'archer des Avengers, meilleur ami de Natasha Romanoff. En effet, Yelena est une tueuse redoutable, entraînée à la Chambre Rouge, et, on se doute, déterminée à venger sa sœur, même si c'est elle qui a décidé de se sacrifier.

Un avant-goût de la série "Hawkeye"

On devrait donc retrouver Yelena dans la série Disney+ consacrée à l'archer des Avengers, dont la date de sortie n'est pas encore connue. Pour le moment, les fans savent que le scénario prévoit d'introduire Kate Bishop (Hailee Steinfeld), qui prendra la relève d'Hawkeye. Il aura donc aussi pour mission de rester en vie et d'expliquer à Yelena qu'il n'a pas tué sa sœur, mais qu'elle seule a décidé de mourir pour que les Avengers récupèrent la Pierre de l'Âme.

Comme le précise le média américain Variety, Florence Pugh est bel et bien au casting de cette prochaine série, qui se déroulera après les évènements d'Avengers 4. Selon le site américain CBR, le show va aussi explorer la période où Hawkeye est devenu Ronin dans Avengers 4, après la disparition de sa famille dans Avengers : Infinity War.