publié le 18/03/2019 à 18:12

Après le "Bird Box Challenge", nouvelle polémique pour la production Netflix avec Sandra Bullock. Le 6 juillet 2013, la municipalité de la région de l'Estrie au Québec, Lac-Mégantic, connaît une terrible tragédie : le déraillement d'un convoi ferroviaire transportant plus de 7 millions de litres de pétrole qui a causé la mort de 47 personnes et la destruction d'une grande partie du centre-ville.



Dans le film de Susanne Bier, Bird Box, produit et diffusé sur Netflix, la réalisatrice a utilisé des images réelles de l'accident diffusées à l'époque pour illustrer un faux reportage. De nombreuses personnalités canadiennes s'en sont offusquées, et notamment la ministre québécoise de la culture Nathalie Roy qui avait demandé à la plateforme de retirer de la courte séquence du film. Un souhait totalement ignoré par le géant du streaming.

Jeudi 14 mars 2019, soit trois mois après la demande, rebondissement dans l'affaire qui était pourtant au point mort : d'après Radio Canada, la séquence sera finalement remplacée. Le porte-parole de l'entreprise californienne a expliqué que l'entreprise et l'équipe du film étaient "désolées de la peine causée à la communauté de Lac-Mégantic".

Je pense que c'est important qu'il y ait une réflexion de l'industrie là-dessus Julie Morin, la mairesse de Lac-Mégantic Partager la citation





La mairesse de la municipalité, Julie Morin, s'est félicitée du dénouement de l'affaire : "Je pense que c'est important qu'il y ait une réflexion de l'industrie là-dessus", a confié au journal La Presse canadienne. Selon elle, la réutilisation d'images issues de drames pour un contenu de divertissement doit être questionnée.



Le film aux 80 millions de visionnages, seulement un mois après sa sortie le 21 décembre 2018, devrait être expurgé de ces images d'ici une à deux semaines selon le journal La Presse canadienne.