"Beverly Hills" pourrait revenir à l'écran avec le casting original

publié le 22/12/2018 à 01:45

De 1990 à 2000, Beverly Hills, 90210 a régné en maître sur le royaume des séries télévisées. Une décennie faste au cours de laquelle 294 épisodes de 44 minutes chacun ont été diffusés. Et ce n'est peut-être pas fini. Près de 20 ans après, certains acteurs phares sont prêts à remettre le couvert, selon le site américain spécialisé dans le people TMZ.



Jennie Garth, Tori Spelling, Ian Ziering, Brian Austin Green et Jason Priestley se sont en effet retrouvés à Los Angeles afin de présenter à différentes chaînes de télévision américaines et plateformes de streaming, comme Netflix et Amazon, un projet de reboot de la série emblématique des années 1990.

Mike Chessler et Chris Alberghini, deux scénaristes qui étaient déjà à la manette lors d'un reboot de la série entre 2008 et 2013 - 90210 Beverly Hills - auraient dores et déjà accepté de participer au projet. Les fans n'ont plus qu'à croiser les doigts.