"La Boum" : comment ce film mythique a lancé la carrière de Sophie Marceau

Nous sommes le 17 décembre 1980. Le film La Boum de Claude Pinoteau sort au cinéma. En tête d'affiche, Brigitte Fossey, Claude Brasseur mais aussi une petite nouvelle : Sophie Marceau. Pour ce long-métrage, 5.000 jeunes filles ont passé le casting mais elle a "ce petit quelque chose".

Sophie Maupu a à l'époque treize ans et ne s’appelle pas encore Sophie Marceau. Le réalisateur Claude Pinoteau lui propose de choisir le nom d'une avenue de Paris et elle prend Marceau, pour garder ses initiales.



La Boum remporte un franc succès et réunit 4 millions de spectateurs en salle. La formule magique ? Le réalisme du film, un monde peu connu, celui des 13-14 ans, et bien sûr Sophie Marceau, son charme et sa puissance de jeu.



[Dans le cinéma], je m'imaginais que c'était des gens très lointain, qu'il ne fallait pas leur adresser la parole. Je me rends compte qu'ils sont très sympas, on peut parler, on peut rigoler avec eux Sophie Marceau à 14 ans

Après La Boum, c'est pour elle une certitude : devenir actrice, ce n’est pas un passe-temps. "Maintenant que je réalise, je prends ça moins pour un amusement", explique-t-elle lors d'une interview.

En 1982, La Boum 2 sort au cinéma, avec toujours Sophie Marceau, qui remporte alors le César du meilleur espoir féminin. Sa carrière est lancée.



