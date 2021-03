publié le 22/03/2021 à 14:03

Après Murder House, Asylum, Coven, Freak Show, Hotel ou encore Apocalypse ou 1984, la série horrifique American Horror Story s'apprête à changer de décor une nouvelle fois. Le créateur de la série, le talentueux et prolifique Ryan Murphy a dévoilé un premier teaser sur son compte Twitter.

On peut y découvrir le titre de cette dixième saison : "Double Feature". Un mot qui a plusieurs sens en anglais et il est certain que le réalisateur va s'amuser avec au moins deux d'entre eux afin de parfaire ce jeu de mots. "Feature" est en effet un mot qui peut dire "caractéristique" mais aussi "long métrage". Il est évident que le showrunner, grand amoureux d'Hollywood, s'amusera avec cette notion.

Le plus important reste le "Double" du titre qui signifie que cette saison aura deux histoires en une. "Deux histoires horrifiques en une saison. Une histoire côté océan et l'autre côté plage", explique la courte vidéo afin d'intriguer le public.

La saison a été retardée par la pandémie mais elle devrait être diffusée pendant cette année 2021. On retrouvera les visages bien connus de la saga (Frances Conroy, Leslie Grossman, Billie Lourd, Sarah Paulson, Evan Peters...) mais aussi des acteurs que l'on n'avait plus vus depuis les trois premières saisons et des petits nouveaux comme Macaulay Culkin (icône des films Maman, j'ai raté l'avion).