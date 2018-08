publié le 07/08/2018 à 09:48

Pour la soirée du 7 août, France 3 arrive en tête des audiences avec sa très populaire série Plus belle la vie, créée en 2004. Les cinq épisodes inédits diffusés à partir de 21 heures ont rassemblé 2,9 millions de fidèles devant leur poste de télévision. La chaîne enregistre à cette occasion 16,6% de part d'audience.



En deuxième position, se hisse TF1 et son feuilleton Joséphine, ange gardien, avec Mimie Mathy. L'intrigue de l'épisode a très bien fonctionné puisqu'il a passionné 2,7 millions de fans dans leur canapé et permet ainsi à la première chaîne de cumuler 16,3% de part d'audience.

Juste derrière, on retrouve France 2 avec sa nouvelle fiction policière canadienne, Motive : le mobile du crime. Cette dernière a séduit 2,4 millions de curieux devant leur écran (13,8% de part d'audience).

Enfin, M6 arrive au pied du podium avec une comédie française, Les Reines du ring. Réalisé par Jean-Marc Rudnicki, le film a conquis 1,7 million de spectateurs et engrange à cet effet 9,9% de part d'audience.