"Adieu Monsieur Haffmann" : Daniel Auteuil et Gilles Lellouche se confient

La pièce de théâtre de Jean-Philippe Daguerre Adieu Monsieur Haffmann, récompensée par 4 Molière en 2018, est aujourd'hui un film, réalisé par Fred Cavayé... Il réunit à l'écran Daniel Auteuil et Gilles Lellouche...

Nous sommes en 1941 à Paris. Joseph Haffmann, joailler juif, comprend qu'il est temps de quitter la capitale pour mettre sa famille à l'abri de la folie nazie. Avant de partir, il confie sa bijouterie à François Mercier son employé. Un jeu d'écriture qui fait de Mercier le propriétaire jusqu'à la fin de la guerre. Mais M. Haffmann est empêché de partir et doit se cacher dans sa propre cave, d'abord avec la complicité de Mercier... La relation entre les deux hommes va se compliquer quand François demande à son patron de lui rendre un service en échange de sa complicité : faire un enfant à sa femme puisque lui ne le peut pas. À partir de ce moment, la cache devient une prison, les deux hommes des rivaux, voire des ennemis...

Daniel Auteuil incarne M. Haffmann et Gilles Lellouche joue François Mercier. C'est une des réussites du film de Fred Cavayé : proposer au spectateur un duo inédit de comédiens... Ces deux-là partagent l'affiche pour la première fois et Gilles Lellouche attendait ça depuis un bout de temps. "Je suis arrivé au cours Florent et j'avais une seule idée en tête : tourner un jour avec Daniel Auteil qui est un modèle, confie l'acteur. J'avais deux modèles dans ma tête : Gérard Depardieu et Daniel Auteuil. Si on m'avait dit un jour que je partagerai l'affiche et que je travaillerai avec lui, je n'y aurais pas cru. J'étais très heureux".

L'atout de Adieu Monsieur Haffmann, c'est de transformer un huis clos intime en véritable thriller : jusqu'au bout, on ne sait pas comment va se terminer l'affrontement entre le bijoutier et son employé... Ajoutez à cela une formidable reconstitution du Paris de l'Occupation : un genre de cinéma que Daniel Auteuil a déjà pratiqué avec bonheur notamment chez Claude Berri par exemple...

Quant aux personnages, eux aussi sont passionnants : Joseph Haffmann est une victime qui va d'un coup passer à l'offensive et François Mercier lui est plus un faible qu'un salaud : un type se laissant aller aux tentations de l'argent facile de la collaboration qui résonne aussi avec notre époque où la peur de l'autre se transforme parfois en haine aveugle...