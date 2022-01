Découvrez Les Grosses Têtes du jeudi 6 janvier 2022 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête exceptionnelle, élue Miss France 2022 en décembre dernier et présente avec les Grosses Têtes aujourd’hui dans le studio de RTL : Diane Leyre.

Une Grosse Tête, Miss La Rochelle le weekend et Miss Paris en semaine : Valérie Mairesse. Une Grosse Tête qui est le Mister France des bonnes réponses dans l'émission : Paul El Kharrat. Une Grosse Tête Mister France de l’immobilier : Stéphane Plaza.

Une Grosse Tête célibataire qui se dit que, si Miss France aime le football, le catch, le bucheronnage, le rodéo et les courses de caisse à savon, elle a toutes ses chances : Florian Gazan. Et enfin, une Grosse Tête qui pourra vous séduire, mais certainement pas par sa rapidité : Estéban.

Miss France "un peu impressionnée" aux Grosses Têtes

Invitée exceptionnelle de Laurent Ruquier ce jeudi 6 janvier 2022, Diane Leyre, nouvelle Miss France, s'est dit très satisfaite et heureuse d'avoir participé à l'émission. "C'était super, un peu impressionnée, car c'est une émission que je savais écoutée par mon papa et puis on est quand même face à des gens qui ont l'habitude du micro. Mais ils m'ont très bien accueillie", témoigne-t-elle.

Si Diane Leyre s'est même permise de donner son chouchou parmi les Grosses Têtes, elle a également donné une note à l'émission du jour : "15 sur 10, pour les souvenirs..." ! Et il n'est pas impossible qu'on la revoit aux Grosses Têtes. "Je ne refuse jamais une invitation" a conclu Miss France dans son débrief.

