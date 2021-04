et AFP

L'actrice de télévision et de cinéma Judith Siboni, l'une des deux comparses de la série à sketchs Vous les femmes, est décédée mardi 30 mars 2021, à l'âge de 46 ans, a annoncé jeudi son agente Nora Habib à l'Agence France Presse. L'actrice, scénariste et comédienne, mère de deux enfants, se battait depuis un an avec un cancer. Ses obsèques doivent être célébrées vendredi 2 avril à 10h sur l'île d'Oléron.

Entre 2007 et 2016, Judith Siboni a enchaîné cinq saisons de Vous les femmes, une série de pastilles humoristiques co-écrite avec son amie d'enfance Olivia Côte. L'an dernier, pour M6, elle jouait le rôle de Fleur dans la comédie familiale Les Copains d'abord. Elle a également tourné dans des épisodes de la série pour ados Skam.

Au cinéma, Judith Siboni avait dernièrement été vue dans Pupille de Jeanne Herry (2018), ou dans Supercondriaque de Dany Boon (2014). Elle a également mené une carrière théâtrale, qui l'avait conduite à rejoindre la compagnie des Chiens de Navarre pour leur dernier spectacle Tout le monde ne peut pas être orphelin.

