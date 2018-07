Ne confondez plus "chiffre" et "nombre"

publié le 21/07/2018 à 11:10

Aujourd’hui, nous allons éviter de nous emmêler les crayons. La semaine dernière, nous avons parlé de confusions essentiellement orthographiques, détonner avec un ou deux "n", les flamands avec un "t" ou un "d" final, selon qu’ils sont belges ou jolis oiseaux roses, etc. Cette semaine, nous allons nous attaquer à des confusions tout aussi fréquentes, mais qui relèvent davantage du vocabulaire. Quand on dit un mot pour un autre, en somme.



Commençons par une erreur très fréquente. Un nombre, ce n’est pas la même chose qu’un chiffre. Ou du moins pas toujours. Un chiffre, c’est un symbole, 1, 6, 9, 7, celui que vous voulez, qui sert à écrire les nombres. Un nombre, c’est une notion mathématique, et il peut être composé de plusieurs chiffres.

Par exemple, le nombre 125 est composé des chiffres 1, 2 et 5. Je vais vous donner un truc pour ne plus confondre les deux termes. Souvenez-vous du titre de cette émission, l’une des plus anciennes de la télévision française, Des chiffres et des lettres : un chiffre, c’est comme une lettre, en quelque sorte ; en fait, le chiffre est au nombre ce que la lettre est au mot ! C’est un bon moyen mnémotechnique !

Ne confondez pas meurtre et assassinat

D’autres confusions à éviter. On s’en sert moins souvent dans la vie courante, mais dans les journaux, c’est une erreur fréquente : un meurtre n’est pas forcément un assassinat. En revanche, tous les deux sont des homicides, et des crimes. Un meurtre est un homicide volontaire, un assassinat aussi, mais en plus il est prémédité.



Pour un crime, le sens est plus large. Dans la langue courante, ça peut être un homicide volontaire, donc synonyme de meurtre, mais c’est aussi, plus généralement, selon Larousse, une "infraction que punit la loi d’une peine de détention comprise entre dix ans et la perpétuité (par opposition aux contraventions et aux délits)", qui sont moins graves donc moins sévèrement punis.

Amener ou apporter ?

En parlant de moindre gravité, il y a deux autres mots que l’on utilise l’un pour l’autre sans que ce soit très grave. Amener, n’est pas tout à fait synonyme d’apporter. Amener, explique le dictionnaire, c’est "faire venir avec soi, conduire, entraîner". On amène son enfant à la plage. Apporter, c’est "porter avec soi". Dans une langue soignée, on n’amène pas un pastis à un client assoiffé, on le lui apporte.



Allez, un dernier pour la route, spécial journalistes, car ils sont nombreux à commettre cet impair : mettre au jour, c’est très différent de mettre à jour. On met au jour un complot ou un squelette de dinosaure, on met à jour son CV ou le système d’exploitation de son ordinateur. Vous êtes à jour.