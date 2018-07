publié le 26/01/2018 à 19:34

Ils se ressemblent comme deux gouttes et ont un style inimitable. Les jumeaux Steeven et Christopher mettent leur gémellité au service du rire en présentant leur spectacle On n'est pas là pour vendre des cravates! Le duo comique joue deux sketchs pour le public du Grand Studio RTL Humour.



Révélés par Laurent Ruquier dans l'émission On n'demande qu'à en rire sur France 2, les Jumeaux ont déjà trois spectacles à leur actif. Ils parcourent les routes de France, de Belgique et de Suisse dans plusieurs festivals avec leur humour désopilant.

Pour le Grand Studio RTL Humour, les deux humoristes jouent leur sketch des mamies dealeuses. Les Jumeaux sont actuellement et uniquement en tournée dans toute la France et ils seront également du 6 au 29 juillet prochain au Palace Avignon dans le cadre du Festival Off d’Avignon.

Le Grand Studio RTL Humour est diffusé le samedi à 15 heures et à 23 heures.