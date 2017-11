publié le 24/11/2017 à 17:48

De steward à humoriste, il n’y a parfois qu’un pas, que Jeanfi Janssens a franchi avec allégresse. Connu pour sa participation à Recherche appartement ou maison, l’émission animée par Stéphane Plaza sur M6, mais aussi sa truculente partition dans Les Grosses Têtes, l’artiste enflamme aujourd’hui les planches avec son premier one-man show, JeanFi décolle.



Son spectacle, doté d’un humour tranchant, est peut-être à déconseiller aux enfants. Autobiographie désinhibée, le comique aborde sans complexe son "ch’Nord" natal, le surpoids de sa mère ou le manque de manière de son père. "Ils ont eu deux Marie Toutoule ! Ma sœur et moi. Il y a eu une inversion. Dans les repas de famille, on se demande qui farcit la dinde et qui envoie la purée !"

Son passé de steward à Air France est une source inépuisables d’anecdotes, dont certaines ne riment pas franchement avec la chasteté. Un style potache revendiqué et assumé, livré non sans une certaine générosité.





Pour le public du Grand Studio RTL Humour, il a joué deux sketchs où, encore une fois, il se moque encore (gentiment) de sa mère. Qui aime bien châtie bien comme dirait l’autre.



Le Grand Studio RTL Humour est diffusé le samedi à 15 heures et à 23 heures.