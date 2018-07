publié le 24/02/2017 à 17:05

Si vous avez manqué le début, le spectacle de Jean-Luc Lemoine est un vrai succès. Après plus de 150 représentations parisiennes, l'humoriste s'est lancé dans une tournée à travers toute la France. Fort de sa notoriété propulsée par ses chroniques dans l'émission de C8, Touche pas à mon poste, les spectacles de Jean-Luc Lemoine font salles combles. Le comédien présente également le jeu Guess My Age, sur la même chaîne. Voilà 27 ans que Jean-Luc Lemoine arpente les scènes de France, jusqu'aux studios de la rue Bayard.



Le trublion de C8, invité du Grand Studio RTL Humour, a interprété trois de ses sketchs : Les Réseaux sociaux, Les Cons, J'aime/J'aime pas. L'artiste a fait rire le public aux côtés de deux invités, Nadia Rose et Gérémy Credeville. Jean-Luc Lemoine sera à l'Olympia à Paris le 7 avril prochain, et en tournée dans toute la France jusqu'au 1er juin à Bordeaux.

Le Grand Studio RTL Humour est diffusé le samedi à 15h et à 23h.