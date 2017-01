LE GRAND STUDIO HUMOUR - Le duo comique est venu présenter son nouveau spectacle, accompagné de Alir Vardar et Angélique Panchéri

par Lucie Valais publié le 13/01/2017 à 17:47

Les Chevaliers du Fiel sont de retour ! Leur nouveau spectacle, Noël d'Enfer débutera en février, à l'Olympia. Voilà près de 30 ans que les deux humoristes écument les routes de France. Et en 2017, le duo infernal présentera leur "dernière folie", celle de "Monsieur et Madame Lambert qui débarquent aux sports d'hiver et c'est Noël qui prend feu !", détaillent-ils sur leur site. Une nouvelle fois, Francis Ginibre et Eric Carrière interpréteront plusieurs personnages de leur création, huit au total.



Un retour en fanfare, que les Chevaliers du Fiel sont venus présenter dans le Grand Studio RTL. Les deux acolytes sont accompagnés de deux artistes de leur choix, Alir Vardar, qui joue actuellement à la Grande Comédie de Paris, et Angélique Panchéri, à la Comédie de Toulouse. Les Chevaliers du Fiel seront quant à eux du 10 au 17 février à l'Olympia, puis en tournée dans toute la France



Le Grand Studio RTL Humour est diffusé le samedi à 15h et à 23h.