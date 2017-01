LE GRAND STUDIO HUMOUR - L'humoriste belge est venu présenter des extraits de son spectacle "Comment garder son mec !" en compagnie de Laurent Boyer.

par Capucine Trollion publié le 13/01/2017 à 18:53

Alil Vardar, humoriste belge n'a pas laissé la scène du Grand Studio RTL Humour indifférente. Sous les applaudissements du public, il a présenté deux sketchs, extraits de son dernier spectacle Comment Garder son Mec ! , co-écrit avec Thomas Gaudin. Un premier one-man show, qu'il a débuté en mai dernier à Nice, avant de partir en tournée. Il est en ce moment à l'affiche de La Grande Comédie pour trois prestations à 15h, 18h30 et 21h selon les jours.



Alil Vardar a démarré d'abord à Toulouse avec Le clan des divorcés, qui continue à se jouer à Paris. "Cette pièce a changé ma vie", explique l'humoriste. Cette année, il est donc la star de Comment garder son mec ! "J'avais envie d'un spectacle pas trop éloigné des thèmes qui restent proches de mes spectacles, comme le couple. Et c'est Thomas Gaudin qui a co-écrit le show", poursuit Alil Vardard.



Le Grand Studio RTL Humour est diffusé le samedi à 15h et à 23h.