LE GRAND STUDIO HUMOUR - L'humoriste est venu interpréter trois sketchs de son spectacle "Jeanfi Janssens décolle " sur le plateau de Laurent Boyer.

par Lucie Valais publié le 03/02/2017 à 17:29

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Un petit nouveau des Grosses Têtes était de passage dans le Grand Studio Humour. À l'occasion de son nouveau spectacle, Jeanfi Janssens décolle, l'humoriste est venu jouer trois sketchs sur le plateau de Laurent Boyer. Originaire de Beaufort, Jean-Philippe Janssens est d'abord steward chez Air France. Un premier métier qui a influencé ses premiers sketchs, pour un spectacle dans lequel il raille ses clients, ses collègues, mais aussi sa mère ch'ti, et ses origines.



Repéré au festival d'Avignon, il attire l'attention de Laurent Ruquier, et fait son entrée dans Les Grosses Têtes de RTL. Un beau coup de projecteur qui permet aujourd'hui à Jeanfi de se produire au Grand Point Virgule à Paris du 5 février au 27 mars 2017. Jeanfi Janssens décolle retrace son histoire de steward menant une double vie en se lançant dans le one-man show.



De passage dans le Grand Studio Humour aux côtés d'Arnaud Demanche et Paul Adam, il a interprété trois sketchs extraits de son spectacle, Marie Toutoule, Steward & Passagers et Ma mère à Buenos Aires.



Le Grand Studio RTL Humour est diffusé le samedi à 15h et à 23h.