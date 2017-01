LE GRAND STUDIO HUMOUR - L'humoriste est venue interpréter deux sketchs de son spectacle "7 ans d'amour" sur le plateau de Laurent Boyer.

par Benjamin Pierret publié le 13/01/2017 à 18:56

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

L'emploi du temps d'Angélique Panchéri est chargé. L'humoriste et comédienne joue dans pas moins de deux pièces à Toulouse. Deux succès. Toulouse... J'adôre, centrée sur des Parisiens qui s'installent dans la ville du Sud-Ouest, a dépassé les 150 représentations. Son one-woman-show, 7 ans d'amour, rencontre lui aussi un franc succès. Malgré cet emploi du temps bien chargé, elle a rendu visite au Grand Studio RTL Humour pour y interpréter deux sketchs, dont le public s'est délecté.



Et le succès semble loin de s’essouffler : Angélique Panchéri devrait sillonner les routes de France durant tout l'automne pour une grande tournée. De quoi permettre à un public bien plus large de découvrir ses sketchs hilarants. Sans compter sa présence au festival d'Avignon, en juillet. En bref, vous aurez du mal à passer à côté de cette humoriste.



Le Grand Studio RTL Humour est diffusé le samedi à 15h et à 23h.