VIDÉO - Van Gogh : le business florissant d'Auvers-sur-Oise

et Sophie Merle

publié le 19/06/2019 à 18:26

Incroyable destin que celui de cette ville d'Auvers-sur-Oise où le peintre a passé les deux derniers mois de sa vie, transformant le moindre paysage, le moindre monument en chef d'oeuvre de peinture. La ville a même eu le droit aux honneurs d'Hollywood, dès 1956, avec l'acteur Kirk Douglas, transformé en Van Gogh, peintre torturé. Chaque année, plus de 200.000 visiteurs viennent trouver l'inspiration dans ce village, à une heure de route de Paris.

Une aubaine économique pour la ville, savamment entretenue. Adresse incontournable, l'Auberge Ravoux où le peintre a déjeuné et dormi pendant 70 jours. C'est désormais un musée, mais c'est toujours un restaurant qui met en avant la petite table au fond de la salle. C'est là où Van Gogh déjeunait chaque jour. Elle est parfois réservée plusieurs jours à l'avance.

Pour 40 euros, les clients peuvent déguster le même menu que celui que Van Gogh appréciait dans une ambiance restée dans son "jus". Escargots à l'absinthe, gigots d'agneau de lait, et un craquelin en dessert...



À l'étage toutes les 30 minutes, les visites s'enchaînent pour apercevoir la chambre du peintre illustre. Une chambre vide. Coût de la visite, 6 euros par adulte.

Le revolver aux enchères

Auvers-sur-Oise a réussi une prouesse, figurer au même titre que la Tour Eiffel, dans les plannings des groupes de touristes asiatiques. Les coréens sont les plus nombreux.

Ils réalisent des visites chronométrées, au pas de course, pour découvrir les lieux incontournables : église, cimetière où repose Van Gogh, sa chambre et les champs de blé, les mêmes qui auraient inspiré il y a plus d'un siècle, le peintre néerlandais.

Pourtant la légende du village n'est pas prête de s’essouffler, car le revolver que Van Gogh aurait utilisé pour se donner la mort a été mis aux enchères à Paris, à la galerie Drouot. Ce pistolet avait été retrouvé dans un champ à Auvers-sur-Oise et suscite beaucoup de curiosité. L'arme a été acquise par un particulier inconnu pour 162.500 euros frais compris.

Ces enchères qui devraient rendre un peu plus célèbre encore la petite ville du Val-d'Oise, où les habitants croyaient pourtant il y a plus d'un siècle, accueillir un illustre inconnu.