publié le 29/08/2016 à 08:15

"BritBrit is back" ! Lors de la 33e cérémonie des MTV Video Music Awards, qui récompense les meilleurs clips musicaux de l'année, la princesse de la pop a enflammé la scène. En tenue sexy, la jeune femme a interprété l'un de ses nouveaux titres Make Me en compagnie du rappeur G-Eazy. Un duo surprise qui n'a pas manqué d'enflammer la scène. 9 ans après sa dernière prestation catastrophique en playback sur Gimme More, "BritBrit" a prouvé que ses années sombres étaient dorénavant loin derrière elle.



Le Madison Square Garden a tremblé pour la 33e cérémonie des VMA's. Après les reines Beyoncé, qui a reçu 7 prix dont la vidéo de l'année et Rihanna, c'est au tour de Britney Spears d'entrée sur scène, après le discours de Kim Kardashian. Seule sur scène, entourée de mains géantes, "BritBrit" ondule son corps avant d'être rejointe par ses danseuses. Sans aucun doute, le but de cette performance est de montrer qu'elle est toujours sexy. Lorsque le rappeur G-Eazy arrive sur scène, elle n'hésite pas à danser collé-serré contre lui et même lui toucher l'entrejambe. Fidèle à sa réputation, la chanteuse n'a pas loupé son playback, mais sans les défauts qu'on lui avait reprochés il y a 9 ans.