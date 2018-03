publié le 28/08/2016 à 19:42

C'est la grand-messe qui récompense les meilleurs clips chaque année. Les MTV VMAs auront lieu le 28 août au Madison Square Garden et comme tous les ans, la cérémonie s'annonce épique. Entre la reine Beyoncé, le retour de Britney Spears et le nouveau single d'Ariana Grande, le show prévoit de belles performances et quelques exclusivités musicales. Pour cette édition 2016, c'est Beyoncé qui est en tête des nominations, suivie de près par Adele. Les nombreux artistes en lice se disputeront les statuettes dans 16 catégories, dont la vidéo de l'année.



S'il y a bien une scène qui peut servir de tremplin aux artistes avant la rentrée, c'est celle des MTV VMAs. Entre les récompenses, les concerts et les discours, Rihanna, Beyoncé, mais aussi Kanye West ne manqueront pas de faire le show. Pas moins de 17 artistes sont prévus sur la scène, entre les remises de prix. Découvrez ce qui vous attend lors de la 33e cérémonie de la remise de prix qui sera diffusée dans la nuit du 28 août.

1. Le retour de Britney Spears

Les années sombres sont derrière la princesse de la pop. Neuf ans après sa dernière prestation catastrophique sur Gimme More, Britney Spears va faire son grand retour. Un spectacle symbolique où elle interprétera Make me, extrait de son nouvel album Glory, attendu le 26 août et fera un pied de nez à sa dernière prestation catastrophique. L'occasion pour "BritBrit" de poursuivre un come-back déjà bien entamé pendant l'été 2016 et qui atteindra l'apothéose avec cette performance.

2. Ariana Grande et Nicki Minaj dévoileront "Side to Side"

Les VMAs, c'est aussi l'occasion de dévoiler ses nouveaux clips, comme Taylor Swift l'avait fait pour Bad Blood en 2015. Cette année, c'est Ariana Grande qui en profitera avec Side to Side, en duo avec Nicki Minaj. Les deux artistes ont déjà chanté ensemble sur cette même scène en 2014 pour Bang bang avec Jessie J. Le titre de cette édition est extrait de son dernier opus, Dangerous Woman, sorti en mai dernier.

3. Rihanna récompensée pour l'ensemble de sa carrière

Après sa tournée triomphale de l'Anti World Tour, et un passage remarqué au Stade de France, Rihanna continue de surfer sur son succès. Elle recevra le très prestigieux Michael Jackson Video Vanguard Award pour l'ensemble de sa carrière, démarrée il y a dix ans. L'an passé c'est Kanye West qui l'avait reçu des mains de Taylor Swift, son ex future ennemie. Quant à la Barbadienne, on sait déjà qu'elle réserve un passage sur la scène avec un medley de ses plus grands tubes.

4. Kim Kardashian, Puff Daddy et Alicia Keys à la présentation

Pour cette 33e édition, MTV a misé sur de nombreuses personnalités, contrairement à l'année précédente avec Miley Cyrus. Kim Kardashian, la star de la télé-réalité sera donc sur scène (armée sans doute de son smartphone), avec le rappeur Puff Daddy (dont le dernier opus MMM est sorti en 2015) et Alicia Keys, jurée de la onzième saison de The Voice US.

5. Le spectacle de "Queen Bey"

Beyoncé est la grande favorite cette année. Avec ses 11 nominations, elle est mise à l'honneur face à Adele, Rihanna et Britney Spears. Et presque sans surprise, "Queen Bey" offrira une excellente prestation comme chaque année ou comme elle l'a prouvée au Stade de France. Sans oublier sa prestation engagée lors desBet Awards avec Kendrick Lamar, sur le titre Freedom, extrait de Lemonade.