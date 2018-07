publié le 27/09/2017 à 18:20

Laurent Gerra dévoile un extrait exclusif de son nouveau spectacle, Sans Modération. L'imitateur préféré des Français livre une imitation irrésistible de Céline Dion. Prenant son plus bel accent québécois, il incarne la diva critiquant les artistes français : "Vous n'êtes pas gâtés vous niveau chanteuses, entre Zaz qui n'a pas vu un pommeau de douche depuis belle lurette et la Christine and the Queens qui se tortille comme une maudite folle. Malgré cela, je n'ai jamais eu de Victoire de la Musique."



Cet extrait annonce la couleur de la prochaine série de spectacles de Laurent Gerra, Sans Modération, qu'il présentera sur scène à partir du 28 septembre. Mais Céline Dion ne sera pas la seule star parodiée. Comme à son accoutumée, le comédien ne manquera pas de taquiner hommes politiques, chanteurs, acteurs et personnalités qui font régulièrement l'actualité.

Laurent Gerra sera sur scène accompagné de six musiciens. Il se donne pour mission de décrire et de retracer les cinq dernières décennies à l'occasion de ses 50 ans. À l'occasion de cette série de shows, l'humoriste écumera les petites et grandes salles de France, Belgique et de Suisse. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site TS3 Prod.



L'affiche du nouveau spectacle de Laurent Gerra Crédit : TS3 / Laurent Gerra