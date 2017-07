Laurent Gerra : "J'ai l'impression d'avoir toujours fait des imitations"

publié le 26/07/2017 à 08:30

Personnage à voix multiples et homme aux talents multiples. Des cordes vocales au service de ses facéties et du public depuis vingt-sept ans. Il est drôle, souvent grinçant. Crû, mais pas vulgaire. Laurent Gerra regarde passer les modes, de loin, en restant fidèle à l'histoire et à la culture qu'il garde chevillées au corps. Éternel terrien de la Bresse, exilé à Paris, vous le retrouvez tous les matins sur RTL. Il fêtera ses 50 ans à l'Olympia à la fin de l'année avec son nouveau spectacle, "À consommer sans modération".



En réalité, Laurent Gerra a une carrière beaucoup plus longue puisqu'il a commencé les imitations à l'âge de 5 ans. "J'ai toujours l'impression d'en avoir fait, je suis né avec", confie l'humoriste. Il raconte qu'il récitait "par cœur le disque des Aristochats sans (me) tromper". L'imitation, un don ou le fruit du travail ? "C'est un don et c'est un défaut physique, car j'ai des cordes vocales asymétriques", répond Laurent Gerra.

