Laurent Gerra dévoile son nouveau spectacle : "Il y a beaucoup d’inédits"

publié le 14/03/2017 à 10:18

Les réservations pour le nouveau spectacle de Laurent Gerra sont ouvertes. C'est lui qui l'a annoncé à RTL ce mardi 14 mars. L'imitateur sera en tournée après le second tour de l'élection présidentielle. Son nouveau spectacle, qui aura pour titre Laurent Gerra sans modération, le conduira dès cet été sur les routes de France.



"Il y a quelques sketchs que l'on me réclame de temps en temps que j'ai revisités, comme Céline Dion, couillu le caribou, les pénibles avec Chevallier et Laspalès. Sinon le reste ça sera inédit, confie l'humoriste à RTL, qui "attend jusqu'au dernier moment pour écrire".



Les premières dates de sa tournée vont s'organiser autour du 7 juin, il aura donc "un mois pour écrire tout ce qui est politique. Il y aura aussi des chansons, je ne peux pas m'en empêcher, j'aurai 6 musiciens, on va essayer de faire un peu de la nouvelle génération, comment ils conçoivent le bonheur dans leurs chansons, c'est souvent du malheur d'ailleurs". Laurent Gerra promet également que "François Hollande sera toujours là. Peut-être à la pêche avec un pliant. Sarko commentera un petit peu la télé".

Toujours un spectacle de music-hall

Sarkozy en commentateur de télé, ça promet ! Mais la principale nouveauté de cette nouvelle cuvée, consistera à distiller dans ses sketchs quelques touches personnelles, assez intimes. Mais le nouveau spectacle de Laurent restera tout de même un spectacle de music-hall. D'autant que Laurent Gerra fêtera ses 50 ans le 29 décembre prochain à l'Olympia.

Laurent Gerra, que vous écoutez sans modération sur RTL, nous promet une de ses plus belles cuvées pour l'année de ses 50 ans. Il sera dès le mois de juin en tournée. Un spectacle pour lequel François Hollande se laissera certainement tenter.

L'affiche du nouveau spectacle de Laurent Gerra Crédit : Laurent Gerra