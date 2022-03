Théâtre : Valérie Lemercier s'évanouit en pleine représentation

L'actrice Valérie Lemercier, qui joue actuellement la pièce Les Sœurs Bienaimé au théâtre Antoine, dans le 10ème arrondissement de Paris, s'est évanouie sur scène ce jeudi soir peu après 21h, a rapporté BFM-TV. Des pompiers sont intervenus sur place pour l'évacuer.

Dans un premier temps, les spectateurs ont attendu de savoir si la représentation pourrait reprendre, mais la pièce a été reportée. Elle raconte les retrouvailles entre deux sœurs, Michèle et Pascale (interprétées par Valérie Lemercier et Isabelle Gélinas), qui se sont éloignées et se retrouvent vingt ans plus tard.

Aucune information concernant l'état de santé de la comédienne récompensée du César de la meilleure actrice pour Aline, qu'elle a elle-même réalisée, n'a pour le moment été communiquée. Selon son entourage, interrogé par BFMTV, Valérie Lemercier "va bien, elle est juste très fatiguée".