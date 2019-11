Stéphane de Groodt: "Je joue avec les mots comme un chanteur"

publié le 12/11/2019 à 16:05

Ce matin c'est un ami de la famille que toute l'équipe d'ALBH! accueille dans le studio: Stéphane de Groodt, qui fut chroniqueur de l'émission, vient présenter son nouvel ouvrage, L'ivre de mots, publié aux éditions de l'Observatoire. Très présent ces dernières années sur les planches et au cinéma, l'ancien portraitiste de Canal + et RTL revient avec ce livre à ses premières amours: les calembours, les aphorismes, les jeux de mots, les bons mots... les mots tout simplement, qu'il triture comme aucun autre et qui l'ont fait connaître du grand public.



« Seuls les bébés se réjouissent de la perspective de la mère à boire », « Le type a lâché un vent et puis il est parti. Délit de fuite... », « Vivre vite, n'est-ce pas mourir rapidement ? », tout en feuilletant les pages de ce nouveau livre très réussi, Stéphane Bern évoque le passé de l'invité: enfant dyslexique, coureur automobile fou de vitesse, comédien sur le tard...

L'ivre de mots Crédit : éditions de l'Observatoire

"Par amour des mots, on sème tant, que la récolte livre parfois quelques pensées fugaces.

C’est donc le fruit de cette cueillette que je vous propose ici, en ouvrant le bal par l’exercice de la dédicace. Mais comme il me fallait choisir celui ou celle que je souhaitais honorer de cette tradition littéraire, j’ai choisi de ne pas choisir…

C’est ainsi que je dédie ce livre « au Goncourt qui ne l’aura pas, et réciproquement », mais aussi « à Einstein, qui m’a appris à relativiser », « au pain perdu et au plaisir retrouvé », ou encore à ces autres, couchés sur papier au « hasard du je et de l’amour ».

En fait, cet ouvrage est dédié à vous. Emois…

Après ces hommages aux intérêts divers, je me suis laissé aller à quelques pensées vagabondes. C’est donc la tête dans les étoiles, que mes idées passaient de lune à l’autre. De ces philosophes qui en font parfois tout une Montaigne, aux femmes à ventre dont je loue le courage en passant par l’histoire d’avant et Ève, ou de Molière, magnifique comédien, qui pourtant n’eut jamais de Molière.Ivre de mots, je vous invite à partager ces quelques vers.

Qui mime me suive…"

Le live de Rose:

Quatre ans qu'elle n'avait pas sorti d'album ! La chanteuse Rose fait son grand retour avec un opus très réussi: Kérosène, dont elle nous chante un premier extrait en public et en direct: Larmes à paillettes. Un nouvel album dont la sortie accompagne celle d'un livre du même titre, aux éditions Ipanema, écrit par la chanteuse et dans lequel elle se confie sans fard sur les tempêtes qu'elle a traversées ces dernières années (drogue, alcool...) pour mieux renaître en 2019 !

Kerosene Crédit : Rose

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Laetitia Nallet, Eric Dussart et Patrice Carmouze !

Ce mardi la joyeuse bande accueille la commissaire-priseure Camille de Foresta qui nous parle d'une vente exceptionnelle de planches de "Tintin".