publié le 08/01/2019 à 18:05

Après les habitants de Niort, c'est au tour des fans du célèbre groupe de rock progressif britannique Pink Floyd de s'attaquer au dernier roman de Michel Houellebecq, Sérotonine. Plus question de moqueries de la part de l'écrivain mais d'une petite erreur, découverte par le site ActuaLitté, concernant leur quatrième album Ummagumma, sorti en 1969.



"Après avoir fouillé dans ses rayonnages une à deux minutes, il ressortit Ummagumma. "Le disque à la vache, c'est de circonstance...", commenta-t-il avant de poser l'aiguille au début de Grandchester Meodows." Voici la phrase tirée du roman qui a chamboulé les internautes.

Où est l'erreur ? "L'album à la vache" n'est pas Ummagumma, mais Atom Heart Mother. Ce dernier est sorti l'année suivante, en 1970. Et très étrangement, Grandchester Meodows, la chanson évoquée, est elle bien dans Ummagumma. Après Niort, "la ville la plus laide qu'il m'ait été donné de voir" et cette petite erreur, que nous réserve encore Sérotonine ?

Sérotonine de Michel Houellebecq. En lisant quelques pages émouvantes sur les vaches normandes on en a qu'une envie, plonger dans la pochette d'Atom Heart Mother de Pink Floyd. Et patatra ... pic.twitter.com/jmtTG0RcNs — sgt.rigby (@SgtRigby) 6 janvier 2019