publié le 04/01/2019 à 16:27

"Merci Michel Houellebecq et bienvenue !" : le maire de Niort répond, non sans humour, à l'écrivain qui, dans son livre Sérotonine, évoque Niort comme l'"une des villes les plus laides qu'il m'ait été donné de voir". Une publicité peu flatteuse pour la ville des Deux-Sèvres, dont Jérôme Baloge ne lui tient pourtant pas rigueur.



"Non seulement Niort est une belle ville, mais les Niortais ont l'esprit ouvert", s'est amusé l'élu qui souhaite à Michel Houellebecq "un succès de librairie". Le romancier, contacté via sa maison d'édition, s'est même vu invité à Niort et proposé "de l'angélique", une plante qui, confite, est la spécialité de la ville, et dont "la vertu médicinale est de rendre heureux".

Le bonheur, c'est justement ce que provoque la sérotonine, hormone et titre du nouveau roman de Michel Houellebecq. L'écrivain à succès y fait dire à son personnage principal, Florent-Claude Labrouste, la phrase suivante : "C'est dans un état d’exaspération avancée que j'arrivai à Niort, une des villes les plus laides qu'il m'ait été donné de voir".

Journée de réponse aux nombreux médias venus découvrir #Niort. Merci Michel Houellbecq et bienvenue! ;-) pic.twitter.com/3v2amsgbrU — Jérôme Baloge (@JeromeBaloge) 3 janvier 2019

"Et si les Niortais boycottaient son dernier livre ?"

Une appréciation cruelle qui n'est pas sans rappeler aux journalistes de La Nouvelle République, "quelques visions très parisiennes de journalistes de la capitale en mal d’inspiration ou de comiques à l’humour décapant inapproprié". En 2012, Niort avait en effet déjà fait l'objet d'un reportage emprunt de "clichés".



Sur Internet aussi, la nouvelle pilule houellebecquienne a du mal a passer, certains proposant même de boycotter l'ouvrage. D'autres, au contraire, proposent à l'auteur des Particules élémentaires de "venir découvrir les richesses" de leur ville, comme le député REM de la première circonscription des Deux-Sèvres, Guillaume Chiche,

"#Niort une des villes les plus laides qu’il m’ait été donné de voir."

Bien heureusement, ce n’est qu’une nouvelle fiction de #Houellebecq ! Sortez un peu de la sphère parisienne et revenez nous voir, les Niortaises et Niortais vous feront découvrir les richesses de leur ville ! pic.twitter.com/lh8mPEbfbv — Guillaume Chiche (@GuillaumeChiche) 27 décembre 2018

#Niort "une des villes les plus laides qu'il m'ait été donné de voir" dixit Michel #Houellebecq...

Hé bien dis donc, ça doit faire bien longtemps qu'il n'a pas du venir à #Niort ce brave homme !

Et si les Niortais boycottaient son dernier livre ? #NiortJeTaime — Romain Boeuf-Alary (@RBoeufAlary) 27 décembre 2018

Selon #Houellebecq #Niort serait l’une des villes les plus laides de France... Je crois que bcp d’endroits mériteraient d’être aussi laids ! pic.twitter.com/jgfQG1Dy6I — Jean Tiffon (@jtiffon) 3 janvier 2019