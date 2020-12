Serge Joncour, écrivain des villes et des champs, évoque son livre "Nature humaine"

publié le 15/12/2020 à 10:38

Serge Joncour est l'un des heureux lauréats des grands prix littéraires de cet automne, le Femina, qu'il a reçu pour son roman Nature humaine. Serge Joncour, comment avez-vous vécu l'attribution de votre prix dans ce contexte singulier de l'épidémie ? "Ca a été une expérience tout à fait inédite, qui ne se reproduira jamais j'en suis sûr, je l'espère, raconte l'écrivain au micro de RTL. Mais recevoir un prix quand on apprend deux jours après que toutes les librairies seront fermées, c'est spectaculaire. C'est heureux et triste. Joyeux et désespérant".

Nature humaine (Flammarion) raconte une vingtaine d'années séparées par deux calamités naturelles, la sécheresse de 1976 et la tempête de 1999, l'histoire aussi d'une société qui change sous l'effet de l'hyperproductivité et de la mondialisation et, enfin, la vie d'une propriété agricole dans le Lot et de ses occupants, le domaine des Bertranges que le fils de la famille, Alexandre, va reprendre et tenter d'adapter au monde moderne sans lui faire perdre son âme. "Je suis un écrivain des villes et des champs, ça me permet d'avoir ce double regard et d'être capable de parler d'Alexandre qui reste sur la terre et de ses trois sœurs qui vont partir", raconte Serge Joncour.

Écrit bien avant l'année que nous venons de traverser et le double confinement, ce roman résonne fortement avec le besoin de nature, de retour à la campagne ressenti ces derniers mois par beaucoup d'entre nous. Dans Nature Humaine, on retrouve le grain d'une époque, l'auteur nous téléporte aussi dans les années 80 et 90. Un vrai voyage dans le temps. C'est aussi le roman d'un grand amour, celui d'Alexandre le paysan du Lot et de Constanze, une jeune activiste est-allemande.