Sortie dans les salles françaises le 25 janvier, la comédie musicale de Damien Chazelle a amassé plus de 100.000 entrées en France.

"La La Land" réalise un très bon démarrage en France

par Stéphane Boudsocq publié le 26/01/2017 à 11:49

Au tour de la France de conquérir à la magie de La La Land. La comédie musicale réalisée et écrite par Damien Chazelle, avec Ryan Gosling et Emma Stone au casting, a signé un excellent démarrage dans les salles françaises le 25 janvier, avec plus de 100.000 spectateurs, dont les deux tiers hors de Paris. De quoi remettre en cause le cliché selon lequel les comédies musicales sont réservées à un public parisien et élitiste.



100.000 spectateurs en une journée pour La La Land, c'est 2 fois plus que Mama Mia en 2008, comédie musicale adaptée d'un show à Broadway et basée sur la discographie d'Abba, qui avait terminé à 1,5 million d'entrées. La La Land fait aussi un tiers de plus que Moulin Rouge, sorti en 2001, qui avait atteint les 1,3 million de spectateurs.



Il va falloir suivre maintenant l'évolution durant le week-end, mais si La La Land poursuit cette trajectoire, il devrait pouvoir atteindre largement les 2 millions d'entrées au final et peut-être plus en cas de triomphe aux Oscars fin février.



Ajoutons aux très bons chiffres de La La Land ceux également excellents d'une autre comédie musicale, le film d'animation Tous en scène sorti aussi le 25 janvier, avec 160.000 entrées déjà.