Ivan Calbérac et Isabelle Gélinas présentent "Un amour de jeunesse"

Après les succès de L'étudiante et Mr Henri, Venise n'est pas en Italie, Une famille modèle et un an seulement après la création de La Dégustation (Molière 2019 de la meilleure comédie !), l'auteur-réalisateur-metteur en scène Ivan Calbérac est déjà de retour avec une nouvelle pièce: Un amour de jeunesse, qui se jouera à partir du 28 janvier au Théâtre de la Renaissance (Paris 10e).

Une comédie au casting quatre étoiles -Isabelle Gélinas, Stéphane de Groodt, Olivia Côte, Nelly Clara et Sébastien Pierre, où il sera question d'amour, de divorce, d'argent, des idéaux de jeunesse, de la personne que l'on rêvait d'être à 20 ans et de celle que l'on est finalement devenue...

Au micro de Stéphane Bern, Ivan Calbérac nous parle du "génie comique naturel" d'Isabelle Gélinas -avec qui il travaille pour la première fois, et la comédienne, inoubliable Valérie Bouley dans la série de France 2, nous dévoile l'ambiance des dernières répétitions à moins d'un mois de la première !



Un Amour de jeunesse Crédit : Théâtre de la Renaissance

"A vingt ans, Antoine sans un sou en poche, s’est marié avec Maryse… Mais elle l’a quitté du jour au lendemain pour des missions humanitaires en Afrique.

Trente ans plus tard, Antoine a fait fortune dans l’internet et vit avec Diane, une romancière d’origine aristocratique. Seul souci, il a complètement oublié Maryse, qui revient d’Afrique pour divorcer… Et qui pourrait à cette occasion lui réclamer la moitié de son patrimoine. Antoine se lance alors dans un mensonge insensé : faire croire à Maryse qu’il est encore plus pauvre qu’elle… Et le pire c’est que ça pourrait marcher."

La recette du Poke Bowl de Luana Belmondo:

Comme nous sommes en pleine saison des fruits exotiques, la recette (pour 4 personnes) que je vous propose comporte :

- 2 mangues

- 2 avocats

- 1 grenade

- 2 boite de pois chiches (les légumineuses sont très bonnes pour la santé, ce sont des aliments riche en protéines végétales, en vitamines et en minéraux. Ils participent à la diminution du cholestérol et aide à renforcer les défenses naturelles)

- 1 oignon rouge

- 500 g de boulghour (ou de quinoa)

- 500 g de filets de truite (à la base le poké se fait avec du saumon ou du thon rouge )

- De l’huile de sésame grillé

- Sauce soja sucrée et salée

- 1 bouquet de coriandre



Après rien de plus simple :

- Dans un saladier coupez la truite et l’oignon rouge en petits dés puis versez plusieurs cuillères à soupe d’huile de sésame et de sauce soja sucrée et salée. Laissez mariner environ 30mn.

- Faire cuire le boulghour (ou le quinoa)

- Découpez les mangues, avocats, égrainez la grenade et ciselez la coriandre.



Une fois la marinade terminée, assemblez le tout dans un grand bol en séparant bien chaque aliment et versez quelques cuillères de marinade sur le dessus (on s’en sert comme vinaigrette), parsemez de coriandre.

Il n’y a plus qu’à déguster et à fermer les yeux pour s’imaginer sur une plage à Hawaï… fini le décalage horaire, on voyage avec les papilles !

