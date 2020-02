publié le 10/02/2020 à 17:12

Le 8 novembre dernier, Roberto Alagna a publié un tout nouvel album intitulé Caruso - 1873 chez Sony Classical. Dans cet opus, le ténor de 56 ans rend hommage au célèbre chanteur d'opéra originaire de Naples : Enrico Caruso (1873-1921) .

Au micro de Stéphane Bern, il explique que Caruso, première star moderne de l’art lyrique, est lié à sa famille depuis des générations. "C’est quelqu’un qui fait partie de ma vie, de ma famille. Il connaissait mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère. Donc il y a une histoire qui nous lie", confie-t-il. Il était donc logique que Roberto lui rende hommage aujourd'hui.

Ainsi dans ce disque, on retrouve tous les plus grands airs de l'histoire de l'Opéra popularisés il y a cent ans par Enrico Caruso et sublimés aujourd'hui par Roberto Alagna. A noter également : six chansons populaires napolitaines incontournables. Le chanteur lyrique a propose aussi une version totalement réinventée du classique Caruso rendu célèbre par Luciano Pavarotti, Andréa Bocelli mais aussi Florent Pagny... Un projet arrangé, réalisé et dirigé par l'emblématique Yvan Cassar, un ami de Roberto Alagna.

Autre actualité pour Roberto Alagna : Le 19 septembre prochain, le chanteur lyrique investira la scène du Stade de France avec Carmen, l’opéra français le plus joué dans le monde, dans une mise en scène exceptionnelle signée Charles Roubaud.



Ce spectacle en quatre actes de Georges Bizet sera porté par une distribution prestigieuse. En effet, Roberto Alagna sera aux côtés de sa femme Aleksandra Kurzak et de Béatrice Uria-Monzon. Les trois chanteurs seront accompagnés par l’Orchestre national d’Ile-de-France, le Chœur Unikanti et la Maîtrise des Hauts-de-Seine, placés sous la direction de Giorgio Croci.

Carmen au Stade de France réunira trois cent artistes sur scène, des costumes et des décors grandioses dans une une mise en lumières digne des plus grands shows.

