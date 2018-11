A La Bonne Heure avec Roberto Alagna et Aleksandra Kurzak

publié le 08/11/2018 à 12:30

Jusqu'à présent, aucun duo soprano/ténor n'avait réalisé d'album entièrement consacré à Giacomo Puccini. C'est chose faite, grâce à Roberto Alagna et son épouse Aleksandra Kurzak ! Les deux chanteurs lyriques ont publié Puccini In Love (comme le célèbre film de John Madden Shakespeare In Love) le 26 octobre dernier

"Puccini in Love", le premier album de Roberto Alagna en duo avec Aleksandra Kurzak

Dans cet opus, le couple interprètent donc une sélection de dix duos paroxystiques composés par l'artiste italien disparu en 1924. Parmi ces morceaux, certains proviennent d'opéras très connus comme Tosca, La Bohème ou encore Madame Butterfly. Mais on y retrouve également des compositions plus rares : La Fille du Far-West ainsi que La Rondine.

Le français Roberto Alagna et la polonaise Aleksandra Kurzak, qui se sont rencontrés en 2012 à Londres sur un opéra de Donizetti intitulé L’élixir d’amour, sont accompagnés sur cet album par l’Orchestre symphonique de Varsovie placé sous la direction de leur ami Riccardo Frizza. Le duo forment donc un couple à la ville comme à la scène. "C'était évidemment plus facile de chanter ses chansons puisque l'on partage notre vie ensemble. (...) On aime sentir cette électricité en nous lorsque nous sommes ensemble sur scène. (...) Le public aime bien les couples", confiaient les deux tourtereaux au micro de RTL, en octobre dernier.

Chaque opéra de Puccini a sa propre couleur, comme le montrent les extraits réunis sur l'album Puccini in Love. Ils ont d'ailleurs en commun un merveilleux lyrisme, car le compositeur italien était un génial inventeur de mélodies. Ainsi, sa musique est à la fois prégnante, raffinée et toujours garante d’un grand succès auprès du public.

> Roberto Alagna, Aleksandra Kurzak - Puccini : "La Bohème"

Roberto Alagna et son épouse Aleksandra Kurak seront prochainement réunis sur scène. Vous pourrez par exemple les applaudir le 15 décembre prochain à l'Opéra de Monte Carlo pour Luisa Miller de Verdi, sous la direction musicale de Maurizio Benini. Le ténor français sera ensuite Othello pour 11 représentations à l’Opéra Bastille du 7 mars au 7 avril 2019. Il aura de nouveau pour partenaire sa femme dans le rôle de Desdemona. Enfin, du 11 avril au 23 mai, Roberto jouera, seul cette fois-ci, le rôle de Don José dans Carmen, toujours sur la scène de l'Opéra Bastille, dans une mise en scène de Calixto Bieito.

