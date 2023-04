Revivez la soirée de remise du Grand Prix RTL-Lire Magazine Littéraire 2023

Le sujet du jour. La soirée de remise du Grand Prix RTL-Lire Magazine Littéraire 2023 en public et au Grand Studio, comme si vous y étiez. Avec Gaëlle Nohant, la lauréate, récompensée pour son dernier livre, Le Bureau d'éclaircissement des destins (Grasset).

Dans son cinquième roman, l’autrice imagine une archiviste française, Irène, qui travaille en Allemagne dans le plus grand centre de documentation sur les persécutions nazies. L'héroïne mène des enquêtes pour restituer aux familles les objets retrouvés dans les camps.

Vous entendrez également Philippe Labro, président du jury, Baptiste Liger, directeur du magazine Lire Magazine littéraire, Bernard Lehut, Ophélie Meunier qui lit un extrait du livre, et Nathalie Letierce-Liebig, l’archiviste de la Shoah qui a inspiré le personnage principal du roman de Gaëlle Nohant, et la chanteuse Dafné Kritharas.



Ce livre est un hommage à tous les gens qui luttent contre l'effacement des victimes Gaëlle Nohant

"C’est une joie immense qui m’est faite ce soir. Et un immense honneur. Je remercie tous les lecteurs et tous les libraires qui ont choisi ce roman. Ce livre n'existerait pas sans une dame qui s’appelle Nathalie Letierce-Liebig qui est enquêtrice et archiviste à Bad Arolsen et qui depuis 40 ans dédit sa vie aux victimes de la persécution nazie. Et c’est en découvrant qu’elle restituait des objets des camps de concentration, des objets sans valeur, que j’ai eu l’idée du livre", a déclaré Gaëlle Nohant, en recevant le Grand Prix RTL-Lire Magazine Littéraire 2023 dans le Grand Studio.

Et la romancière d’ajouter : "Ce livre, je l’ai écrit comme un hommage à tous les gens qui comme Nathalie luttent tous les jours contre l’effacement des victimes, et pour tous les gens qui ont aidé à fabriquer et sauver des archives, souvent au péril de leur vie".



