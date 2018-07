publié le 29/08/2017 à 11:07

C'est la rentrée dans les librairies. Il n'y a pas de chef d'œuvre absolu, le grand livre qui s'impose comme une évidence, qui éclipse tous les autres mais il y a néanmoins beaucoup de bons romans. Franchement, il y a de quoi se régaler pour cet automne.



Cette rentrée sera également marquée par le débarquement d'un impressionnant bataillon de stars de l'édition. Dès jeudi 7 septembre avec la sortie mondiale de La Fille qui rendait coup pour coup, le cinquième tome de Millénium, la saga policière de Stieg Larsson reprise par David Langecrantz.



Une semaine plus tard, le 14 septembre, autre sortie mondiale, Une colonne de feu, la nouvelle fresque historique du gallois Ken Follett. Et le plus beau sera à venir en octobre avec Origine, le nouveau Dan Brown, l'auteur du Da Vinci Code, les romans de nos deux Prix Nobel de littérature, Patrick Modiano et Jean-Marie Gustave Le Clezio, sans oublier le retour de Katherine Pancol.

La pépite de la rentrée littéraire

En cette fin d'été, le coup de cœur s'appelle Summer et il est signé par Monica Sabolo. c'est ici le prénom d'une jeune fille de 19 ans qui disparaît, comme évaporée, lors d'un pique-nique au bord du lac Léman. On ne la retrouvera jamais.



De ce point de départ réel, Monica Sabolo déploie l'un des romans les plus envoûtants et bouleversants de la rentrée. 25 ans après la disparition de Summer, son frère, Benjamin, à jamais traumatisé par cette absence, cherche à briser le silence familial et veut savoir ce qui est arrivé à sa sœur. La résolution de l'énigme aura pour décor principal le lac Léman, ses berges et ses eaux aussi attrayantes qu’inquiétantes.

Monica Sabolo met remarquablement en mots cette omniprésence de l'eau, de l'élément liquide dans un roman aux allures de thriller psychologique et aquatique. Et l'eau, tout ce qu'elle peut receler en surface ou en profondeur devient sous sa plume, la miroitante, l'entêtante métaphore d'autres eaux, dormantes et troubles, celles de la mémoire, d'un passé encombré de secrets de famille, ici, bien sûr, celui qui entoure la disparition de Summer.



Qui est le coupable de la disparition inexpliquée depuis plus de 20 ans de la jeune et belle Summer ? Que lui est-il arrivé ? La vérité vous sera révélée, inattendue bien sûr. Avec Summer, publié chez Lattès, Monica Sabolo signe un roman tout à la fois sombre et lumineux, toxique et poétique, l'une des pépites de la rentrée littéraire.